42. Rajd Sierra Morena otworzy w nadchodzący weekend nowy sezon Rajdowych Mistrzostw Europy (FIA ERC). Na starcie imprezy pojawią się m.in. Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Załoga ORLEN Team rozpoczyna tym samym swój czwarty sezon w najstarszym rajdowym cyklu na świecie. Intensywny okres przygotowawczy sprawił, że Miko i Szymon są gotowi na pierwsze poważne wyzwanie w tym roku.

Szymon Gospodarczyk i Miko Marczyk rozpoczynają Mistrzostwa Europy / MIKO MARCZYK MOTORSPORT / Materiały prasowe

Końcówka zimy oraz wczesna wiosna stała dla Miko Marczyka i Szymona Gospodarczyka pod znakiem intensywnych przygotowań do nowego sezonu Rajdowych Mistrzostw Europy. Załoga ORLEN Team zaliczyła kilka testowych dni, zaś w miniony weekend wystartowała treningowo w Rajdzie La Llana.

Impreza rozgrywana u podnóży hiszpańskich Pirenejów dzięki swojemu charakterowi pomogła Marczykowi i Gospodarczykowi w odpowiednich przygotowaniach do inauguracji sezonu FIA ERC, czyli 42. Rajdu Sierra Morena.

Rywalizacja w Rajdzie Sierra Morena

Impreza z bazą w Kordobie to tegoroczna nowość w kalendarzu mistrzostw Europy. Rajd trafił do FIA ERC jako hiszpańskie zastępstwo za Rajd Wysp Kanaryjskich, który znalazł się w kalendarzu mistrzostw świata. Rywalizacja rozpocznie się już w piątek - w godzinach przedpołudniowych odbędzie się odcinek kwalifikacyjny.

Wieczorem rajd oficjalnie wystartuje, a załogi pokonają superoes w Kordobie. W trakcie dwóch kolejnych dni na zawodników czeka 12 odcinków specjalnych. Łączna ich długość to blisko 210 kilometrów.

Nasze samopoczucie w aucie jest coraz lepsze. Mamy za sobą testy oraz treningowy start w Rajdzie La Llana. To dla nas ważne, bo budowaliśmy tam nie tylko pewność siebie, ale pracowaliśmy też nad ustawieniami naszej skody. Podczas środowych testów tak naprawdę niewiele już zmienialiśmy. To pokazuje, że Rajd La Llana był idealnym miejscem do testów - podkreślił Miko Marczyk.

/ MIKO MARCZYK MOTORSPORT / Materiały prasowe

Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk gotowi na sezon

Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk wystartują do rywalizacji z numerem 2. Na liście zgłoszeń znalazły się aż 33 załogi w samochodach królewskiej kategorii. Listę startową otwiera mistrz Europy z 2022 roku Hiszpan Efren Llarena. Oprócz hiszpańskiej czołówki, w rywalizacji wezmą udział jedni z najszybszych kierowców na świecie, w tym tacy z ogromnym doświadczeniem na trasach mistrzostw świata.

Na starcie stanie też zwycięzca z ubiegłego roku Włoch Andrea Mabellini, utalentowany Szwed Mille Johansson czy doświadczony Norweg Mads Oestberg. Zwycięzców poznamy na mecie finałowego odcinka specjalnego, który rozpocznie się w niedzielę o godzinie 17:05.

Miko Marczyk przed Rajdem Sierra Morena MIKO MARCZYK MOTORSPORT / Materiały prasowe

Przed nami zapoznanie z trasą Rajdu Sierra Morena. Następnie w piątek czeka na nas odcinek kwalifikacyjny, który zdefiniuje kolejność startową do sobotniego etapu rywalizacji. To będzie zróżnicowany rajd. Miejscami mamy oesy o charakterze stricte wyścigowym, natomiast pojawią się też próby z głębszymi cięciami, trochę przypominające Rajd Świdnicki. Liczę na to, że nasze polskie doświadczenie okaże się tutaj przydatne. Czas rozpocząć kolejny sezon - podsumował kierowca ORLEN Team.

Mamy za sobą testy, z których jesteśmy bardzo zadowoleni. Wszystko odpowiednio działało, wiec nie musieliśmy zbyt wiele zmieniać. Bardziej chodziło o to, aby sprawdzić samochód. W kontekście Rajdu Sierra Morena bardzo ważna będzie pogoda. Jesteśmy w górach i warunki atmosferyczne mogą się tutaj szybko zmieniać. Prognozy są mocno niestabilne, więc to może być kluczowy czynnik - zaznaczył Szymon Gospodarczyk.