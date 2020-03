Piłkarze Manchesteru City po raz trzeci z rzędu i siódmy w historii zdobyli Puchar Ligi Angielskiej. W niedzielnym finale w Londynie pokonali Aston Villę 2:1.

Sergio Aguero (po lewej) i Bjorn Engels (po prawej) podczas finału Pucharu Ligi Angielskiej / ANDY RAIN / PAP/EPA

Bramki dla zwycięzców strzelili Argentyńczyk Sergio Aguero i Hiszpan Rodri.



Wszystkie gole kibice obejrzeli w pierwszej połowie. Aguero trafił w 20. minucie, wykańczając zgranie piłki przez Phila Foddena. Rodri natomiast 10 minut później popisał się skuteczną główką po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Ilkay’a Guendogana. Dla Aston Villi tuż przed przerwą trafił Mbwana Samatta.



Trzy ostatnie zwycięstwa w tych rozgrywkach "The Citizens" świętowali pod wodzą trenera Josepa Guardioli. Drużyny prowadzone przez hiszpańskiego szkoleniowca do finałów różnych pucharów docierały 25-krotnie. Wygrały 21 z nich.



Więcej razy - osiem - Puchar Ligi zdobył jedynie Liverpool. "The Reds" sięgnęli po to trofeum cztery razy z rzędu w latach 1981-84.