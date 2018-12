W sobotę piłkarze Legii rozegrają ostatni w tym roku mecz na własnym stadionie. Podejmą Piasta Gliwice. Legioniści liczą na to, że przed zimową przerwą uda się zniwelować choć część strat do prowadzącej w tabeli Lechii Gdańsk. Szansą na to jest starcie z ekipą z Gliwic. Mamy dla was wejściówki na to spotkanie. Jak je zdobyć? Odpowiedź znajdziecie w artykule.

