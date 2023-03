Siatkarze Grupy Azoty Kędzierzyn-Koźle awansowali do półfinału Ligi Mistrzów. Zdecydował o tym tzw. złoty set w ćwierćfinałowym rewanżu w Trydencie, który wygrali 15:9. Wcześniej przegrali mecz z Itasem Trentino 2:3 (19:25, 25:23, 29:27, 21:25, 12:15). Kilka dni temu, w swojej hali zwyciężyli 3:2.

Kędzierzynianie w półfinale zagrają z zespołem Sir Safety Perugia.

W fazie grupowej LM polski zespół rywalizował m.in. z Itasem. Przegrał dwa razy: 1:3 oraz 2:3, przez co zajął drugie miejsce i o awans do najlepszej ósemki musiał powalczyć w barażu. W nim pokonał inną polską ekipę, Aluron CMC Wartę Zawiercie.



Bardzo nerwowy i jednocześnie wyrównany był początek spotkania. Obie drużyny zepsuły sporo zagrywek. Szybciej nerwy opanowali zawodnicy z Italii, którzy "odskoczyli" na cztery punkty. Było 8:4, ale potem mistrzowie Polski kilka razy zdołali zmniejszyć stratę do jednego punktu. Gdy było 12:11 Itas znowu zdobył kilku punktów nie przegrywając akcji (16:11). Kędzierzynianie już nie zdołali odrobić strat.

Gdy w drugim secie było 17:11, a po chwili 20:15 mało kto przypuszczał, że Grupa Azoty odwróci losy tej odsłony. Jednak dzięki świetnej grze w końcówce Łukasza Kaczmarka i rezerwowego Norberta Hubera na tablicy świetnej pojawił się wynik 22:24. Mistrzowie Polski nie wykorzystali pierwszej piłki setowej, ale po chwili Donovan Dzavoronok zepsuł zagrywkę.



Po wznowieniu gry Grupa Azoty poszła za ciosem. Prowadziła w trzeciej odsłonie 4:1, 6:3. Jednak dzięki grze na zagrywce Mateja Kazijskiego Itas doprowadził do remisu, 6:6. Set zakończył się grą na przewagi, w trakcie której Itas nie wykorzystał dwóch szans do jego zakończenia, zaś kędzierzynianie wykorzystali trzecią taką okazję. Przy wyniku 27:28 skutecznie zaatakował Bartosz Bednorz.



Zespół z Włoch wygrał czwartą odsłonę, jak i tie-break. O awansie zadecydował dopiero "złoty set". W nim Grupa Azoty prowadziła 3:0, 6:3. Drużyny zmieniały strony przy wyniku 6:8. Jednak w drugiej części seta drużyna z Polski grała wyśmienicie, szczególnie blokiem i pewnie wywalczyła awans.



Pod koniec maja 2022 r. siatkarze Grupy Azoty pokonali Itas Trentino 3:0 (25:22, 25:20, 32:30) w finale Ligi Mistrzów i obronili trofeum, które zdobyli też w 2021 roku.

Itas Trentino - Grupa Azoty Kędzierzyn-Koźle 3:2 (25:19, 23:25, 27:29, 25:21, 15:12); złoty set 9:15.

Itas Trentino: Riccardo Sbertoli, Daniele Lavia, Srecko Lisinac, Matej Kazijski, Alessandro Michieletto, Marko Podrascanin - Gabriele Laurenzano (libero) - Gabriele Nelli, Donovan Dzavoronok.

Grup Azoty Kędzieryn-Koźle: Marcin Janusz, Bartosz Bednorz, David Smith, Łukasz Kaczmarek, Aleksander Śliwka, Dmyto Paszycki - Erik Shoji (libero) - Bartłomiej Kluth, Adrian Staszewski, Norbert Huber.