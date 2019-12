Robert Lewandowski zdobył bramkę dla Bayernu Monachium w meczu niemieckiej ekstraklasy piłkarskiej z SC Freiburg (3:1). Było to jego trafienie numer 221 w tych rozgrywkach. Tym samym kapitan reprezentacji Polski zajmuje samodzielnie trzecie miejsce w klasyfikacji wszech czasów, które wcześniej dzielił z Juppem Heynckesem.



Kapitan reprezentacji Polski dał gościom prowadzenie w 16. minucie, wykorzystując dośrodkowanie z lewego skrzydła Alphonso Daviesa. Wykończenie było bezbłędne, ale to jednak akcja 19-letniego Kanadyjczyka bardziej przykuła uwagę - Davies miał piłkę na wysokości linii pola karnego Bayernu, jeszcze na swojej połowie rozegrał ją z jednym z partnerów, a potem z ogromną szybkością przebiegł całe boisko i podał celnie do Polaka.



Wyrównanie we Fryburgu padło w 59. minucie, kiedy strzałem z niewielkiej odległości gola uzyskał Vincenzo Grifo. Jednak w doliczonym czasie drugiej połowy debiutujący w Bundeslidze Holender Joshua Zirkzee dał Bayernowi wygraną po podaniu Serge'a Gnabry'ego. 18-letni napastnik na boisku pojawił się kilkadziesiąt sekund wcześniej.



To podcięło gospodarzom skrzydła, a chwilę później "dobił" ich Gnabry. Jego strzał z linii pola karnego obronił jeszcze bramkarz Mark Flekken, ale przy dobitce Holender nie miał już szans.





Robert Lewandowski / ARMANDO BABANI / PAP/EPA

Czołówka klasyfikacji strzelców wszech czasów niemieckiej ekstraklasy

(w nawiasie liczba goli z rzutów karnych):



1. Gerd Mueller 365 (51) w 427 meczach

2. Klaus Fischer 268 (10) w 535

3. Robert Lewandowski 221 (24)* w 306

4. Jupp Heynckes 220 (11) w 369

5. Manfred Burgsmueller 213 (7) w 447

6. Claudio Pizarro 197 (10)* w 482

7. Ulf Kirsten 181 (14) w 350

8. Stefan Kuntz 179 (30) w 449

9. Klaus Allofs 177 (10) w 424

. Dieter Mueller 177 (5) w 303



* wciąż aktywny piłkarz