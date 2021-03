W wieku 86 lat zmarł Elgin Baylor. Jest uznawany za jednego z najlepszych w historii NBA koszykarzy, który nigdy nie zdobył mistrzostwa. Legendarny zawodnik Los Angeles Lakers 11-krotnie wystąpił w Meczu Gwiazd.

W NBA grał w latach 1958-71 i przez całą karierę związany był z Lakers, którzy zanim trafili do Los Angeles wcześniej mieli siedzibę w Minneapolis.



Baylor do dziś jest rekordzistą w liczbie zdobytych punktów w finałowym meczu. W 1962 roku, w jednym ze starć z Boston Celtics, uzyskał ich aż 61.



Lakers z nim w składzie osiem razy dotarli do finału. W siedmiu okazywali się gorsi od Celtics, a raz od New York Knicks.



Z powodu problemów z kolanami karierę zakończył po dziewięciu spotkaniach sezonu 1971/72. Jak na ironię w nim Lakers sięgnęli po mistrzostwo. W 1983 roku "Jeziorowwcy" zastrzegli koszulkę z numerem 22, z którym występował. Sześć lat wcześniej trafił do Galerii Sław.



Baylor zmarł w Los Angeles z przyczyn naturalnych.