Piłkarze Bayernu Monachium, bez kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego w składzie, przegrali u siebie po emocjonującym meczu z Paris Saint-Germain 2:3 w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. W innym środowym spotkaniu FC Porto uległo Chelsea Londyn 0:2. Rewanże w tych parach zaplanowano na 13 kwietnia.

Piłkarze PSG cieszą się ze zwycięstwa / LUKAS BARTH-TUTTAS / PAP/EPA

Rywalizację Bawarczyków z paryskim klubem okrzyknięto rewanżem za ubiegłoroczny finał LM, w którym Bayern zwyciężył 1:0.



Oba zespoły przystąpiły do środowego szlagieru w Monachium poważnie osłabione. W Bayernie, oprócz Lewandowskiego (doznał kontuzji kolana w meczu eliminacji mistrzostw świata z Andorą), nie mógł wystąpić m.in. Serge Gnabry, który miał pozytywny wynik testu na koronawirusa.



Długa była lista nieobecności w PSG - m.in. reprezentanci Włoch Marco Verratti i Alessandro Florenzi, u których stwierdzono zakażenie koronawirusem, a także Juan Bernat czy Leonardo Paredes.



Spotkanie rozgrywano w trudnych warunkach, przy gęsto padającym śniegu, ale obie drużyny zaprezentowały bardzo widowiskowy futbol.



Joshua Kimmich i Kylian Mbappe / LUKAS BARTH-TUTTAS / PAP/EPA

Od początku przewagę mieli gospodarze, ale dwa pierwsze gole strzelili goście. Najpierw mistrz świata z reprezentacją Francji Kylian Mbappe (piłka po jego strzale przeszła między rękami Manuela Neuera), a w 28. minucie Brazylijczyk Marquinhos - w obu przypadkach po znakomitych asystach innego z Brazylijczyków, słynnego Neymara.



Krótko po zdobyciu swojej bramki Marquinhos, nazywany szefem defensywy PSG, musiał jednak opuścić boisko z powodu urazu, zapewne pachwiny. Gospodarze szybko to wykorzystali - w 37. minucie kontaktową bramkę zdobył głową zastępujący Lewandowskiego reprezentant Kamerunu Eric Maxim Choupo-Moting, były gracz PSG.



Bayern też miał problemy kadrowe w defensywie - tuż przed przerwą, prawdopodobnie z powodu kontuzji, boisko opuścił Niklas Suele.



Druga połowa rozpoczęła się od dogodnej okazji mistrzów Francji i świetnej interwencji Neuera, ale szybko inicjatywę przejęli Bawarczycy. Stworzyli kilka groźnych sytuacji, a na 2:2 wyrównali w 60. minucie, po strzale głową doświadczonego Thomasa Muellera. To jego 48. gol w historii występów w LM.



Utrata prowadzenia podziałała na PSG mobilizująco. Osiem minut później znów błysnął Mbappe, który po indywidualnej akcji popisał się bardzo precyzyjnym strzałem z dystansu tuż obok słupka, strzelając swoją ósmą bramkę w obecnej edycji LM. Neuer nie miał szans.



Tym razem Bayern nie zdołał już odpowiedzieć, choć okazji i emocji nie brakowało do końca spotkania. Monachijczycy ponieśli pierwszą od ponad dwóch lat porażkę w Champions League.



Duży krok na drodze do półfinału zrobili piłkarze Chelsea, którzy pokonali występujący w roli gospodarza zespół FC Porto 2:0. Spotkanie, z racji obostrzeń wynikających z pandemii, rozegrano w Sewilli. Bramki zdobyli reprezentanci Anglii - Mason Mount i Ben Chilwell.