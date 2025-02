Real Madryt pokonał Manchester City 3:1 w rewanżowym meczu i awansował do 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Hat-trickiem popisał się Kylian Mbappe. Pierwsze spotkanie broniący trofeum "Królewscy" także wygrali - 3:2.

Kylian Mbappe / KIKO HUESCA / PAP/EPA

Już w czwartej minucie Kylian Mbappe dał gospodarzom prowadzenie, a jeszcze przed przerwą dołożył drugiego gola (33.). W 61. minucie Francuz skompletował hat-trick.

W końcówce meczu rozmiary porażki "The Citizens" zmniejszył Hiszpan Nico Gonzalez (90+2.).

To logiczne, że Real Madryt zakwalifikował się do 1/8 finału Ligi Mistrzów. U siebie jesteśmy bardzo silni, dobrze jest dać kibicom tyle radości. To był wieczór idealny - mówił po meczu Kylian Mbappe.

Awans do 1/8 finału w środę wywalczyły także ekipy Borussii Dortmund i Paris Saint-Germain.



Pary 1/8 finału zostaną wylosowane 21 lutego.