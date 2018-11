To już piąta kolejka fazy grupowej Ligi Mistrzów. Awans do fazy pucharowej mogą zapewnić sobie choćby AS Roma i Real Madryt, które spotkają się na Stadionie Olimpijskim w Rzymie. Remis wystarczy do awansu Bayernowi Monachium, ale trener Niko Kovac zapowiada walkę o zwycięstwo.

