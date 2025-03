"Rozpoczęcie tych eliminacji będzie bardzo ważne" - przyznał kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski, odnosząc się do spotkań eliminacji mistrzostw świata z Litwą i Maltą w Warszawie. "Te mecze mogą nam dać powiew świeżości i możliwość nabrania pewności siebie, czego może brakowało nam w ostatnich spotkaniach" - dodał.

Biało-Czerwoni zmierzą się z Litwą w piątek na PGE Narodowym. Trzy dni później na tym samym stadionie zagrają z Maltą.



Na pewno Litwa i Malta to rywale, którzy będą chcieli dobrze się bronić, przeszkadzać nam i próbować wyprowadzić kontry. Musimy być na to gotowi i przystąpić do tych meczów z optymalnym nastawieniem - analizował Robert Lewandowski. Jeżeli będziemy grać to, co chcemy, zwyciężymy. Musimy też dobrze bronić, aby przeciwnik nawet przez chwilę nie mógł pomyśleć, że może nam zagrozić - zauważył napastnik Barcelony.

Z powodu urazu z kadry wypadł Piotr Zieliński z Interu Mediolan. W poniedziałek rano Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że w miejsce kontuzjowanych Nicoli Zalewskiego z Interu i Sebastiana Walukiewicza z Torino powołanie otrzymali obrońca Jagiellonii Białystok Mateusz Skrzypczak oraz pomocnik Realu Salt Lake City Dominik Marczuk.

Zdajemy sobie sprawę, że wypadł nam jeden czy drugi zawodnik, ale z tym trzeba się liczyć w futbolu. Wśród pozostałych zawodników widzę bardzo optymistycznie nastawienie, świetne nastroje. Jest z nami m.in. Robert Lewandowski, który utrzymuje wysoką formę i stanowi bardzo silny punkt naszego zespołu. Na pewno jesteśmy gotowi, żeby oba mecze wygrać - zapewniał na konferencji trener Polaków Michał Probierz.

Naszym celem jest udział w mundialu. Trzeba od samego początku zdawać sobie sprawę, że każda strata punktu może kosztować awans. Dlatego od razu musimy grać dobrze. Ofensywnie, szukać dogrania piłki, dostarczać ją polu karnym do Roberta. Ale też inni zawodnicy muszą wykorzystywać swoje okazje. Zdecydowanie lepiej musimy bronić, bo za łatwo traciliśmy bramki - tłumaczył szkoleniowiec.

Po dłuższej przerwie do polskiej kadry wraca Matty Cash. Czytałem i słyszałem, że Probierz nie powołuje Casha. Jeszcze raz przypomnę, że w ostatnim okresie, przed każdym zgrupowaniem, miał kontuzję i nie mógł być powołany. Jeżeli ktoś nie wierzy, to niech sprawdzi terminarz jego urazów i wtedy będzie łatwiej - mówił tener Biało-Czerwonych.

Nie ma żadnej złej krwi między nami. Byliśmy w kontakcie. Jeżeli chodzi o pozycję dla niego na boisku, to poczekajmy jeszcze na treningi, ale na ten moment rozpatruję go wyłącznie jako wahadłowego - podkreślił Probierz.