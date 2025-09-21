Kamil Stoch i Dawid Kubacki wygrali niedzielny konkurs duetów Letniej Grand Prix w skokach narciarskich we włoskim Predazzo. Drugie miejsce zajęli Japończycy Ren Nikaido i Ryoyu Kobayashi, a trzecie Słoweńcy Domen Prevc i Anze Lanisek.

Dawid Kubacki / Grzegorz Momot / PAP

Kamil Stoch i Dawid Kubacki prowadzili już po pierwszej serii. Uzyskali, odpowiednio, 134,5 oraz 127,5 m i wyprzedzali Japończyków o 3,5 pkt. Po drugiej serii przewaga Biało-Czerwonych nieznacznie wzrosła, do 4,3 pkt.

W finałowych skokach Polacy utrzymali wysoki poziom - 135,5 m Stocha oraz 137 Kubackiego. Ostatecznie wygrali z Japonią różnicą 20,9 pkt. Słoweńcy stracili do zwycięzców 21,9 pkt.



W nieoficjalnej klasyfikacji indywidualnej najlepszy był Stoch, a kolejne miejsce zajęli Kobayashi, Lanisek i Kubacki.



Wyniki:

1. Polska 786,6(Kamil Stoch, Dawid Kubacki)

2. Japonia 765,7(Ren Nikaido, Ryoyu Kobayashi)

3. Słowenia 764,7(Domen Prevc, Anze Lanisek)

4. Austria 751,1

5. Niemcy 713,2

6. Włochy 699,9

