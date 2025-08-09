Trzy medale - srebrny i dwa brązowe - zdobyli Polacy w sobotę podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy do lat 20 w fińskim Tampere. Srebro w rzucie dyskiem wywalczył Jakub Rodziak, a brąz trafił do tyczkarza Pawła Pośpiecha oraz do biegaczki - Anastazji Kuś.

Anastazja Kuś (2P) - zdjęcie archiwalne / Adam Warżawa / PAP

Brązowy medal dla Anastazji Kuś

W biegu na 400 metrów brązowy medal - z czasem 52,23 - zdobyła Anastazja Kuś. Złoty medal wywalczyła Brytyjka Charlotte Henrich - 51,68, a srebrny Niemka Johanna Martin - 52,00.

Finałowa rywalizacja na 400 m kobiet była ostatnim punktem programu trzeciego dnia mistrzostw, które zakończą się w niedzielę.

Brąz dla Pawła Pośpiecha

Brązowy medal wywalczył też tyczkarz Paweł Pośpiech. Wynikiem 5,30 ustanowił rekord życiowy.

Triumfatorem konkursu został Szwed Axel Rogoe - 5,45 m, a srebrny medal zdobył Francuz Zackaria Dia - 5,40. Polak trzecią pozycję podzielił z Belgiem Ylio Philtjensem.

Drugi medal Rodziaka w Tampere

Także sukces w sobotę, w rzucie dyskiem, osiągnął Jakub Rodziak. Sportowiec zdobył swój drugi medal (srebrny) w lekkoatletycznych mistrzostwach Europy do lat 20 w fińskim Tampere. Rodziak w najlepszej próbie uzyskał 62,90 m, co jest jego rekordem życiowym.

Złoty medal zdobył Holender Jarno van Daalen - 63,18, a brąz wywalczył Węgier Zsombor Dobo - 62,26.

W piątek Rodziak był trzeci w pchnięciu kulą.