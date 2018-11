Radość i satysfakcję, że Robert Kubica wraca do wyścigów Formuły 1, wyraził profesor ortopedii Mario Igor Rosello ze szpitala w Savonie na północy Włoch. Lekarz w 2011 roku operował polskiego kierowcę rajdowego po ciężkim wypadku na rajdzie samochodowym w Ligurii.

Robert Kubica / PAP/EPA/SRDJAN SUKI /

Specjalista w dziedzinie ortopedii ręki, w wywiadzie dla lokalnej włoskiej telewizji Telenord, komentując zapowiedź, że od przyszłego roku Kubica będzie jeździł w zespole Williamsa, powiedział: Czuję radość i odpowiedzialność w związku z tym, że to ja go operowałem.



Profesor Rossello podkreślił, że Polak nie mógłby pomyśleć o wzięciu do ręki kierownicy, gdyby nie odzyskał jej pełnej sprawności. Jak dodał, już wcześniej, wygrywając rajdy samochodowe, Robert Kubica udowodnił, jak sprawna jest jego ręka, bo wtedy - przypomniał - prowadził samochód "w warunkach nawet trudniejszych niż na torze" Formuły 1.



Rossello, który według włoskich mediów był jedną z pierwszych osób, które dowiedziały się o powrocie kierowcy do Formuły 1, wyznał: Był bardzo tym przejęty.

(m)