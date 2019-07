Wicemistrz Polski – Legia Warszawa i czwarta drużyna poprzedniego sezonu – Cracovia rozpoczynają walkę w eliminacjach Ligi Europy. Rywalem zespołu ze stolicy w pierwszej rundzie jest piłkarski kopciuszek z Gibraltaru zespół College Europa FC. "Pasy" w pierwszej rundzie czeka o wiele trudniejsze zadanie. Zmierzą się ze słowackim zespołem Dunajska Streda. Początek obu spotkań o 20:30.

Na zdjęciach archiwalnych piłkarz Cracovii Janusz Gol oraz zawodnik Legii Warszawa Arvydas Novikovas / Jacek Bednarczyk/ Leszek Szymański / PAP

Legia w losowaniu eliminacji była rozstawiona, dlatego zmierzy się ona z o wiele słabszym rywalem. Drużyna College Europa FC wygrała w ubiegłym sezonie rozgrywki Pucharu Gibraltaru. Legia jest zdecydowanym faworytem. Podobnie jednak było przed rokiem, kiedy w eliminacjach Ligi Europy musiała uznać wyższość Luksemburskiego Dudelange.

Doświadczenie z poprzednich sezonów nas uczy i wystarczy, żeby utrzymać naszą czujność. Mamy świadomość, że nie wystarczy być faworytem tylko na papierze. Swoją wyższość należy pokazać na boisku i na tym będzie nam najbardziej zależało. Zależy nam również na postawie drużyny, która będzie świadczyć o dużej powadze i szacunku do przeciwnika - mówi szkoleniowiec Legii Aleksandar Vuković.

Początek spotkania na jedynym w Gibraltarze stadionie Victoria o 20:30.

Cracovia w eliminacjach europejskich pucharów zagra po trzyletniej przerwie. Pierwszy raz - rywalizacja z macedońską Skendiją Tetovo zakończyła się niepowodzeniem; "Pasy" przegrały obydwa mecze - 0:2 i 1:2.

Cracovia i jej piłkarze nie mają zbyt wielkiego doświadczenia w europejskich pucharach. Największe ma kapitan zespołu Janusz Gol, który w 2011 roku w barwach Legii Warszawa zdobył bramkę w ostatniej minucie meczu ze Spartakiem w Moskwie, dzięki czemu stołeczny zespół zapewnił sobie awans do fazy grupowej Ligi Europy.

Drużna Dunajska Streda to wicemistrz Słowacji. Jednak przed sezonem został mocno osłabiony. Z zespołu odszedł kapitan Tomas Huk, który dołączył do Piasta Gliwice. Do Victorii Pilzno odszedł natomiast Christin Herc. Rywal Cracovii to bardzo młody zespół. Jednak podopieczni Michała Probierza znają jego mocne strony.

Preferują wysoki pressing, więc naszym zadaniem będzie go ominąć i dzięki temu stwarzać sobie sytuacje bramkowe. To młoda drużyna, najstarszy zawodnik ma 25 lat - mówił Pomocnik Pasów Janusz Gol.

Początek spotkania na Słowacji o 20:30.