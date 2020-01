Krzysztof Piątek zadebiutował w Hercie Berlin w meczu ligowym przeciwko Schalke 04 Gelsenkirchen. Spotkanie na Stadionie Olimpijskim w stolicy Niemiec zakończyło się bezbramkowym remisem. Polski piłkarz pojawił się na boisku w 63. minucie.

Krzysztof Piątek / Clemens Bilan / PAP/EPA

Krzysztof Piątek podpisał 4,5-letni kontrakt z Herthą w czwartek wieczorem. Na debiut nie musiał długo czekać. Trener Juergen Klinsmann dał mu szansę gry, ściągając z boiska Mariusa Wolfa. Polak pokazał się z dobrej strony, m.in. po rzucie rożnym oddał minimalnie niecelny strzał głową.

Krzysztof Piątek / Clemens Bilan / PAP/EPA

Hertha zajmuje 13. miejsce w tabeli Bundesligi z dorobkiem 23 punktów. Berlińczycy tracą aż 17 punktów do prowadzącego RB Lipsk, który swój mecz 20. kolejki rozegra w sobotę przed własną publicznością z Borussią Moenchengladbach.



24-letni Krzysztof Piątek przeszedł do Herthy z AC Milan, w którym występował od stycznia 2019 roku. W poprzednim sezonie zdobył we włoskiej ekstraklasie 22 bramki (13 dla Genoi i 9 dla Milanu), ale w obecnym wiodło mu się znacznie gorzej. W barwach "Rossonerich" wystąpił w 18 spotkaniach ligowych, strzelając cztery gole, w tym trzy z rzutów karnych.