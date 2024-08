U Eduardo Camavingi zdiagnozowano skręcenie więzadła pobocznego wewnętrznego w lewym kolanie - przekazali dzisiaj lekarze. 21-latek urazu doznał we wtorek na treningu Realu Madryt przed meczem o Superpuchar UEFA. Francuz może opuścić początek sezonu.

Eduardo Camavinga / Shutterstock

21-letni Camavinga doznał urazu we wtorek, w trakcie zajęć "Królewskich" na PGE Narodowym. W środę klub podał najnowsze informacje.

"Po przeprowadzonych dzisiaj badaniach u naszego zawodnika (...) zdiagnozowano skręcenie więzadła pobocznego wewnętrznego w lewym kolanie" - przekazano w oświadczeniu.

Klub nie podał dokładnie czasu rekonwalescencji, ale szacuje się, że przerwa w grze reprezentanta Francji potrwa - jak bywa w przypadku takich kontuzji - od sześciu do ośmiu tygodni. To oznacza, że wróci do gry prawdopodobnie dopiero na początku października.



W środowy wieczór Real, triumfator Ligi Mistrzów, zagra z najlepszą w poprzednim sezonie w Lidze Europy Atalantą Bergamo o Superpuchar UEFA. Początek meczu w Warszawie o godz. 21.

Hiszpański zespół w przypadku zwycięstwa sięgnie po to trofeum po raz szósty i zostanie samodzielnym rekordzistą. Po pięć razy Superpuchar wywalczyły też Barcelona i AC Milan. W zespole "Królewskich" może zadebiutować Francuz Kylian Mbappe, który przeniósł się do Madrytu z Paris Saint-Germain.