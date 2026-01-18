Polska sztafeta mężczyzn w short tracku wywalczyła brązowy medal podczas mistrzostw Europy w holenderskim Tilburgu. To kolejny sukces Biało-Czerwonych, którzy wcześniej zdobyli także srebro w sztafecie mieszanej.

/ IMAGO/Matrix Images / Marcel ter Bals / PAP

Polska sztafeta w składzie: Felix Pigeon, Michał Niewiński, Diane Sellier i Łukasz Kuczyński zdobyła brązowy medal mistrzostw Europy w short tracku.

Wcześniej Polacy zdobyli srebro w sztafecie mieszanej.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Podczas mistrzostw Europy w short tracku, które zakończyły się w holenderskim Tilburgu, polska sztafeta mężczyzn, w składzie drużyny znaleźli się Felix Pigeon, Michał Niewiński, Diane Sellier oraz Łukasz Kuczyński - wywalczyła brązowy medal. Polacy przez większość wyścigu utrzymywali się na trzeciej pozycji, skutecznie odpierając ataki rywali i finiszując za reprezentacjami Włoch oraz Holandii.

Zmiana w składzie na finał

W decydującym biegu doszło do zmiany w składzie polskiej drużyny. Diane Sellier zastąpił Neithana Thomasa, który startował w ćwierćfinale i półfinale. Ta roszada okazała się skuteczna - Biało-Czerwoni utrzymali wysoką formę i sięgnęli po miejsce na podium.

To nie jedyny sukces polskich shorttrackowców podczas mistrzostw w Tilburgu. Wcześniej reprezentacja Polski w składzie Michał Niewiński, Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska i Felix Pigeon zdobyła srebrny medal w sztafecie mieszanej.