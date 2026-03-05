Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) oraz spółka Jelcz podpisały umowę inwestycyjną o wartości ponad 756 mln zł, finansowaną ze środków Funduszu Inwestycji Kapitałowych. Celem inwestycji jest budowa nowej fabryki oraz zwiększenie zdolności produkcyjnych Jelcza.

Nowa inwestycja PGZ i Jelcz: 756 mln zł na rozwój zdolności produkcyjnych / Shutterstock

Zgodnie z komunikatem PGZ, projekt obejmuje zakup nieruchomości gruntowych, nowoczesnego parku maszynowego, budowę nowych hal produkcyjnych oraz parkingu koncesyjnego. Nowa fabryka ma być kluczowym elementem transformacji technologicznej i organizacyjnej Jelcza, co przyczyni się do zwiększenia wydajności i jakości produkcji.

Wiceszef Ministerstwa Aktywów Państwowych, Konrad Gołota, podkreślił znaczenie Jelcza dla polskiej armii, wskazując na jego rolę w projektach mobilnych, takich jak SAN. Prezes Jelcza, Mariusz Ptak, określił podpisanie umowy jako "milowy krok" w rozwoju spółki, wprowadzający ją w erę innowacji i nowoczesności.

Projekt SAN to innowacyjny system antydronowy, który ma zwiększyć zdolności Wojska Polskiego do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych. Jest to pierwszy tego typu system w Europie, który wykorzystuje nowoczesne technologie oraz zdolności polskiego przemysłu zbrojeniowego. Projekt obejmuje dostawę 18 modułów bateryjnych, które będą stanowiły część zintegrowanego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. System SAN ma na celu skuteczną ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza na wschodniej granicy kraju, przed zagrożeniami ze strony dronów.

Prezes PGZ, Adam Leszkiewicz, zaznaczył, że dzięki inwestycji możliwa będzie rozbudowa i modernizacja zakładu w Jelczu, co pozwoli na zwiększenie produkcji i lepsze zaspokojenie potrzeb Sił Zbrojnych RP oraz innych klientów. Jelcz, jako część PGZ, odgrywa kluczową rolę w modernizacji technicznej Wojska Polskiego, dostarczając podwozia do programów takich jak Wisła, Narew i Pilica.

Polska Grupa Zbrojeniowa, utworzona w 2013 roku, jest jednym z największych koncernów obronnych w Europie, skupiającym niemal 70 spółek kluczowych dla polskiego przemysłu obronnego. Jelcz, jako lider w segmencie dostawy podwozi pod zabudowy specjalistyczne, odgrywa istotną rolę w procesach modernizacyjnych Wojska Polskiego.

Wisła, Narew i Pilica

Programy Wisła, Narew i Pilica to kluczowe elementy modernizacji systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Polski. Każdy z tych programów ma na celu wzmocnienie zdolności obronnych kraju poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii i systemów uzbrojenia.

Program Wisła dotyczy zakupu i wdrożenia systemu obrony przeciwrakietowej średniego zasięgu. Jego głównym elementem jest amerykański system Patriot, który ma chronić Polskę przed zagrożeniami ze strony rakiet balistycznych i samolotów. Program obejmuje również integrację z polskim systemem dowodzenia i kontroli.

Program Narew koncentruje się na stworzeniu systemu obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu. Jego celem jest ochrona kluczowych obiektów i infrastruktury przed atakami z powietrza, w tym przed dronami i pociskami manewrującymi. Program zakłada wykorzystanie nowoczesnych technologii radarowych i rakietowych, a także współpracę z polskim przemysłem zbrojeniowym.

Program Pilica to system bardzo krótkiego zasięgu, który ma na celu ochronę przed atakami z powietrza na niskim pułapie. Składa się z zestawów artyleryjsko-rakietowych, które mogą być używane do obrony punktowej, np. baz wojskowych czy lotnisk. System Pilica jest w pełni zintegrowany z innymi elementami obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Polski.



