Katowicki „Spodek” będzie areną wszystkich grupowych spotkań Polaków podczas mistrzostw świata piłkarzy ręcznych 2023. W tej hali rozegrany zostanie też mecz otwarcia turnieju z udziałem biało-czerwonych. Polska zorganizuje MŚ wspólnie ze Szwecją.

Polska będzie gospodarzem rywalizacji w czterech grupach pierwszej fazy i dwóch w rundzie głównej, dwóch ćwierćfinałów i jednego półfinału. Na zdjęciu katowicki "Spodek". / Shutterstock

List intencyjny w sprawie współpracy przy organizacji zawodów podpisały władze Związku Piłki Ręcznej w Polsce, woj. śląskiego i Katowic. Mecz otwarcia rozegrany zostanie się 11 stycznia 2023. Wcześniej, 2 lipca 2022 w katowickiej siedzibie Narodowej Orkiestry Polskiego Radia odbędzie się losowanie mistrzostw.

Takiego wydarzenia w piłce ręcznej jeszcze w Polsce nie mieliśmy. Wystąpią 32 najlepsze drużyny na świecie. Mistrzostwa Europy w 2016 roku pokazały, że umiemy organizować takie imprezy - powiedział prezes ZPRP Henryk Szczepański.



"Spodek" areną 21 spotkań

Wiceprezes związku Bogdan Sojkin przypomniał, że Śląsk jest kolebką polskiej piłki ręcznej.



W Katowicach w latach 20-tych i 30-tych ubiegłego wieku odbywały się międzymiastowe turniej towarzyskie. W 1955 roku, kiedy ruszyła u nas liga siedmioosobowa, pierwszym mistrzem kraju była Sparta Katowice - powiedział. Podkreślił, że w katowickiej hali nowy polski zespół, prowadzony przez trenera Patryka Rombla będzie miał okazję nawiązać do sukcesów poprzedników. "Spodek" będzie areną 21 spotkań.



W Polsce mecze rozgrywane będą jeszcze w trzech innych miastach, ich lista ma być ogłoszona do końca roku. Finał rozegrany zostanie na stadionie w Sztokholmie.



Polska będzie gospodarzem rywalizacji w czterech grupach pierwszej fazy i dwóch w rundzie głównej, dwóch ćwierćfinałów i jednego półfinału.



U nas odbędzie się też turniej o Puchar Prezydenta, czyli mecze o miejsca 25-32 - wyjaśnił dyrektor turnieju Grzegorz Gutkowski. Hasło mistrzostw brzmi "stick together" - czyli w wolnym tłumaczeniu "trzymajmy się razem".



W sumie rozegranych zostanie 112 meczów, z czego 61 w Polsce. Turniej będzie stanowił eliminację do igrzysk olimpijskich w Paryżu 2024, jeszcze nie wiadomo ile drużyn uzyska awans.



W grudniu 2022 w "Spodku" rozegrany zostanie turniej towarzyski z udziałem Polaków, który będzie ostatnim testem dla hali i reprezentacji przed MŚ.