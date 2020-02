Polski bramkarz w tym sezonie jest podporą i pewnym punktem Juventusu Turyn. Włoskie media jednak donoszą, że Stara Dama już szuka zmiennika.

Wojciech Szczęsny / MIke Egerton / PAP/PA

Wojciech Szczęsny jest obecnie pierwszym bramkarzem Juventusu, a Gianluigi Buffon pełni rolę zmiennika.

Według włoskich mediów, Polak ma przedłużyć kontrakt z Juventusem do 2024 roku. Jednak zapowiada się, że Polak będzie musiał cały czas mieć się na baczności, bowiem najprawdopodobniej czeka do walka o pierwszy skład z golkiperem, który niedługo może zasilić szeregi Starej Damy - pisze Onet.

Włoskie media odnoszą o Gianluigim Donnarummie. Kontrakt 20-latka z Milanem kończy się w 2021 roku i póki co, nie słychać pogłosek o jego przedłużeniu. Według portalu calciomercato.com, mistrzowie Włoch prowadzili wstępne rozmowy z menadżerem młodego golkipera Mino Raiolą.

Gdy ostatecznie Donnarumma przeniesie się do Turynu, wiele będzie wskazywało na to, że Szczęsny prawdopodobnie odejdzie do innego klubu. Przypomnijmy, że Gianluigi Donnarumma, to jeden z największych talentów bramkarskich obecnie na świecie. Jest wychowankiem AC Milan i w Serie A rozegrał już 163 mecze i zaliczył 56 czystych kont.

Szczęsny do Juventusu trafił z Arsenalu w lipcu 2017 roku, w międzyczasie grał na wypożyczeniu w AS Romie. Wówczas kadrowicz Brzęczka Starą Damę kosztował 14 milionów euro. Teraz według transfermarkt.com Szczęsny warty jest aż 40 milionów euro.