Portugalski piłkarz Juventusu Turyn Cristiano Ronaldo dwukrotnie pokonał z rzutu karnego bramkarza Fiorentiny Bartłomieja Drągowskiego, a "Stara Dama" wygrała u siebie 3:0 w 22. kolejce włoskiej ekstraklasy. W bramce gospodarzy wystąpił Wojciech Szczęsny.

Cristiano Ronaldo wykonujący rzut karny / ALESSANDRO DI MARCO / PAP/EPA

Jak podkreśla Onet, zarówno Drągowski, jak i Szczęsny zaliczyli w tym spotkaniu fenomenalne interwencje.

W 22. minucie Federico Chiesa uderzał piętą na bramkę Szczęsnego z bliskiej odległości, ale Polak wyciągnął się jak struna i sparował piłkę ratując Juventus przed utratą gola. Chwilę później kibice znów bili brawo Szczęsnemu, bo bramkarz zatrzymał strzał Ericka Pulgara. Później to bramka Drągowskiego była torpedowana strzałami.



Wynik otworzył strzał Cristiano Ronaldo. Gwiazdor "Starej Damy" wykorzystał pierwszą "jedenastkę" w 40. minucie po tym, jak jeden z obrońców gości zagrał piłkę ręką we własnym polu karnym. Drągowski rzucił się w dobrą stronę, ale strzał Portugalczyka był zbyt precyzyjny i poza zasięgiem polskiego bramkarza.



Tuż po zmianie stron mogło być 2:0, ale polski zawodnik Fiorentiny wykazał się refleksem. Po podaniu Douglasa Costy w doskonałej sytuacji do zdobycia bramki był Gonzalo Higuain, ale Drągowski świetnie wyczuł intencję Argentyńczyka i obronił jego strzał. Jak się później okazało, drugiej bramki dla Juve nie udało się uniknąć, a jedynie oddalić jej zdobycie w czasie. W 80. minucie Cristiano Ronaldo ponownie podszedł do karnego. Znów uderzył precyzyjnie przy tym samym słupku. Drągowski wybrał tym razem drugą stronę bramki.

Wynik ustalił w doliczonym czasie Holender Matthijs de Ligt.



To już dziewiąty z rzędu ligowy mecz Juventusu, w którym Ronaldo wpisał się na listę strzelców. Ostatnim piłkarzem tego klubu, który mógł pochwalić się taką serią, był Francuz David Trezeguet w 2005 roku.



Portugalczyk ma 19 trafień w tym sezonie i jest drugi w klasyfikacji najskuteczniejszych zawodników Serie A. Prowadzi Ciro Immobile z Lazio Rzym z 23 golami.



Prowadzący w tabeli Juventus ma 54 punkty i o sześć wyprzedza wicelidera Inter Mediolan, który jeszcze w tej kolejce nie grał. Wieczorem zmierzy się na wyjeździe w niedzielę. Trzecie Lazio ma 46 "oczek", ale rozegrało o dwa spotkania mniej od turyńczyków.



Fiorentina jest na 14. pozycji z dorobkiem 25 "oczek".

Juventus Turyn - AFC Fiorentina 3:0



Bramki: Cristiano Ronaldo (40-k., 80-k.), Matthijs de Ligt (90)

Żółte kartki: Bonucci - Chiesa, Ghezal, Pezzella

Juventus FC: Wojciech Szczęsny - Juan Cuadrado, Leonardo Bunucci, Matthijs de Ligt, Alex Sandro - Adrien Rabiot (88. Blaise Matuidi), Miralem Pjanić, Rodrigo Bentancur - Douglas Costa (83. Federico Bernardeschi , Gonzalo Higuain (67. Paolo Dybala), Cristiano Ronaldo

ACF Fiorentina: Bartłomiej Drągowski - Igor, German Pezzella, Federico Ceccherini - Pol Lirola (89. Kevin Agudelo), Marco Benassi, Erick Pulgar, Dalbert - Rachid Ghezzal (61. Dusan Vlahović), Patrick Cutrone (74. Ricardo Sottil), Federico Chiesa