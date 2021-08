Justyna Święty-Ersetic złota i srebrna medalista igrzysk olimpijskich w Tokio wróciła do swojego rodzinnego Raciborza, gdzie została gorąco przywitana przez mieszkańców. Nasza biegaczka na 400 metrów marzy teraz o odpoczynku i by w spokoju móc przygotować się do startu w Memoriale Kamili Skolimowskiej. Impreza startuje 5 września.

