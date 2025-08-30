W drugim sobotnim meczu rozgrywanego w krakowskiej Tauron Arenie XXI siatkarskiego Memoriału Huberta Jerzego Wagnera reprezentacja Polski przegrała z Brazylią 0:3 (23:25, 20:25, 23:25). Wcześniej Argentyna pokonała Serbię 3:0.

Kraków, 30.08.2025, siatkarze reprezentacji Polski podczas meczu siatkarskiego Memoriału Huberta Jerzego Wagnera z Brazylią / Łukasz Gągulski / PAP

Reprezentacja Polski przegrała w sobotę z Brazylią 0:3

W niedzielę na zakończenie imprezy Biało-Czerwoni zmierzą się z jedynym niepokonanym dotychczas zespołem - Argentyną (20.30). Brazylijczycy zagrają natomiast z Serbią (18.00), która w piątek przegrała z Polską 0:3.

Dla wszystkich drużyn krakowski turniej jest jednym z ostatnich sprawdzianów formy przed wrześniowymi mistrzostwami świata na Filipinach.