Joao Cancelo tuż przed południem zakończył testy medyczne w Bayernie Monachium. Portugalski piłkarz Manchesteru City został wypożyczony do końca sezonu do bawarskiego klubu. Według brytyjskiej agencji PA Media, Bawarczycy mają też opcję wykupienia go latem za 70,1 mln euro.

Joao Cancelo na pierwszym planie w koszulce Manchester City / JULIO MUNOZ / PAP/EPA Nie milkną plotki dotyczące wpływu, jaki Joao Cancelo miał wywierać na szatnię Manchesteru City. Jeszcze przed mundialem jego rola w Manchesterze City była nie do przecenienia. Po powrocie z Kataru piłkarz stracił swoją pozycję. Od tamtej pory znalazł się tylko dwa razy w podstawowej jedenastce w meczach Premier League. Sam Portugalczyk nie zamierzał tego tolerować. Piłkarz zaczął narzekać na niewielką liczbę otrzymywanych szans w wyjściowym składzie. Według plotek relacja Cancelo z trenerem Pepem Guardiolą stała się niezwykle chłodna, a wręcz uniemożliwiająca dalszą współpracę. To miało być główną przyczyną przejścia zawodnika do klubu Bundesligi. Bayern to wielki klub, jeden z największych na świecie. Perspektywa gry w nim niesamowicie mnie motywuje - powiedział Portugalczyk. Joao Cancelo był ważnym ogniwem Manchesteru City Joao Cancelo dołączył do Manchesteru City w 2019 roku i odegrał ważną rolę w wywalczeniu przez The Citizens mistrzostwa Anglii w sezonach 2020/21 i 2021/22. W tym pierwszym zdobył także Puchar Ligi i dotarł do finału Ligi Mistrzów. Cancelo rozpoczął seniorską karierę w Benfice Lizbona, a później bronił też barw Valencii, Interu Mediolan i Juventus. W drużynie narodowej Portugalii rozegrał 41 spotkań, w których zdobył siedem bramek. Jego największym sukcesem w reprezentacji był triumf w pierwszym sezonie Ligi Narodów pod wodzą obecnego selekcjonera reprezentacji Polski Fernando Santosa. Zobacz również: Kyle Smaine nie żyje. Były mistrz świata zginął pod lawiną

Zalewski po awanturze: Nie ma konfliktu z Zielińskim

Romer: Linette pogra jeszcze kilka sezonów na wysokim poziomie

Udana inauguracja rundy wiosennej w wykonaniu Cracovii Opracowanie: Joanna Potocka