Policja zatrzymała 35-latka poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania, podejrzanego o udział w zabójstwie holenderskiego dziennikarza śledczego Petera R. de Vriesa. Do zbrodni doszło w Amsterdamie latem 2021 roku. Mężczyzna wpadł podczas akcji wymierzonej przeciwko grupie przestępczej wytwarzającej narkotyki.

35-latek pochodzi z powiatu hrubieszowskiego / Lubelska Policja /

Zatrzymaliśmy 35-latka poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania za udział w zabójstwie dziennikarza, do którego doszło w Amsterdamie latem 2021 roku. Mężczyzna wpadł podczas akcji wymierzonej przeciwko grupie osób wytwarzającej narkotyki - poinformował rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie nadkom. Andrzej Fijołek.

W weekend kryminalni z KWP w Lublinie w jednym z domów na terenie województwa zatrzymali dwóch mężczyzn w związku z produkcją narkotyków.

W jednym z mieszkań policjanci zastali nieznanego mężczyznę. Po ustaleniu jego danych personalnych okazało się, że jest nim 35-letni Konrad G. podejrzany o współudział w zabójstwie dziennikarza z Holandii - informuje rzecznik prasowy lubelskiej policji.

Mężczyzna pochodzi z powiatu hrubieszowskiego, był wcześniej notowany za przestępstwa narkotykowe oraz włamania.

Zatrzymanie w trakcie akcji przeciw narkobiznesowi

Podczas akcji wymierzonej w narkobiznes policjanci zlikwidowali dwa miejsca, w których produkowane były środki odurzające. Zatrzymano w sumie sześciu mężczyzn podejrzanych o udział w wytwarzaniu mefedronu oraz klefedronu. Zabezpieczyliśmy łącznie ponad 80 kg środków odurzających oraz 40 litrów substancji, która została przekazana do badań laboratoryjnych. Wykażą one, czy są to środki psychotropowe - poinformował nadkom. Andrzej Fijołek.

Jeden z zatrzymanych w hotelu we Wrocławiu był poszukiwany. Ma odbyć karę 2 lat pozbawienia wolności za popełnione wcześniej przestępstwa.

Kolejne zatrzymanie w minionym tygodniu

Zatrzymany przez policjantów Konrad G. jest czwartym Polakiem, podejrzewanym o udział w zabójstwie Petera R. de Vriesa. Dziennikarza zaatakowano wkrótce po opuszczeniu przez niego studia telewizyjnego RTL4. De Vries zmarł dziewięć dni później w amsterdamskim szpitalu.

W sprawie, która wstrząsnęła Holandią, prokuratura dotychczas oskarżała sześć osób - Holendra Delano G., który miał pociągnąć za spust oraz Polaków: Kamila E., który kierował pojazdem podczas ucieczki z miejsca zbrodni, Krystiana M., którego śledczy oskarżają o zorganizowanie zabójstwa dziennikarza, a także Konrada W., który miał dostarczyć zabójcom dzień przed zamachem broń i przekazać samochód wraz z telefonem do kontaktu ze zleceniodawcą. Poostali oskarżeni to Holendrzy Erickson O. i Gerower M., którzy filmowali umierającego dziennikarza i nagrania umieścili później w internecie.

Proces w sprawie zabójstwa reportera został wznowiony przed sądem okręgowym w Amsterdamie na początku stycznia. Wcześniej sąd orzekł, że musi on zostać powtórzony, ponieważ zmienił się skład orzekający.

Peter R. de Vries był powszechnie znany ze swoich bezkompromisowych reportaży, opisujących holenderski świat przestępczy. Był popularnym dziennikarzem, autorem programu telewizyjnego, dzięki któremu ujawniono sprawców wielu przestępstw, a w ostatnich latach często komentował w mediach głośne procesy kryminalne.