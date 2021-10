Jarosław i Marcin Szejowie wezmą udział w 66. Rajdzie Wisły. Domowa impreza braci z Ustronia odbędzie się w weekend 22-23 października na odcinkach specjalnych na samym południu kraju. Szejowie przejadą trasę w roli samochodu funkcyjnego i na drzwi swojego samochodu nakleją numer "0".

Jarosław i Marcin Szejowie na trasach Rajdu Wisły / Materiały prasowe

66. Rajd Wisły został przełożony na 22-23 października ze swojego pierwotnego terminu. Impreza miała odbyć się już miesiąc temu, w dniach 24-25 września, jednak ze względów organizacyjnych trzeba było opóźnić start beskidzkiego klasyka o miesiąc.

Na zawodników czeka siedem odcinków specjalnych. Pierwszy z nich, "Partecznik", wystartuje już w piątek, 22 października, o godzinie 19:03. Będzie to nocna próba zlokalizowana na terenie samej Wisły. Drugiego dnia, czyli w sobotę 23 października, zespoły udają się na południe, na tereny gmin Istebna, Milówka oraz Rajcza. Załogi trzykrotnie pojawią się na niezwykle wymagających, górskich, wąskich, podbijających próbach "Laliki" oraz "Istebna". Warto dodać, że Rajd Wisły jest rundą kandydacką do RSMP 2022. Jeśli więc wszystko pójdzie dobrze, niewykluczone, że "Wisła" uzupełni kalendarz mistrzostw Polski w przyszłym sezonie.

Szejowie przejadą trasę jako "zerówka". Oznacza to, że będą samochodem oddzielającym auta funkcyjne organizatora od zawodników biorących udział w rajdzie. Zaletą jazdy z numerem "0" jest możliwość pokonywania odcinków sportowych tempem, jednak załodze nie jest mierzony czas. Szejowie zasiądą po raz kolejny w swoim Subaru Impreza STi.

Jarosław Szeja: Wspaniale będzie się pojawić na trasach naszego domowego Rajdu Wisły. To są próby, na których się wychowaliśmy, tu pokochaliśmy rajdy. Start samochodem funkcyjnym "0" to z całą pewnością dobra okazja do pokazania się kibicom. Z jednej strony na pewno potraktujemy ten start treningowo i przyłożymy się do niego, bo te oesy są niezwykle trudne i wymagające. Z drugiej na pewno postaramy się dać kibicom trochę frajdy i ich rozgrzać w te zimne, jesienne dni.

Partnerami załogi są: GK Forge, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Gastro Boss, Erdol Haus, Polsprzęt, Millers Oils Polska, Kowax, Gulf Race Fuels Distribution EU, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Silesia Business Hub, 2Brally i Hyundai Poland Racing.

Harmonogram 66. Rajdu Wisły:

Piątek, 22 października

19:03 - OS1 Partecznik (4,20 km)

Sobota, 23 października

7:40 - Serwis A

8:58 - OS2 Laliki 1 (9,24 km)

9:31 - OS3 Istebna 1 (6,47 km)

10:23 - Serwis B

11:56 - OS4 Laliki 2 (9,24 km)

12:29 - OS5 Istebna 2 (6,47 km)

13:21 - Serwis C

14:54 - OS6 Laliki 3 (9,24 km)

15:27 - OS7 Istebna 3 (6,47 km)