To będzie walka o powrót na pozycję wicelidera z jednej strony; z drugiej – próba ucieczki z samego dna tabeli Lotto Ekstraklasy. W poniedziałek wczesnym wieczorem czeka nas ostatni mecz 14. kolejki: Zagłębie Sosnowiec - Jagiellonia Białystok. Zespół z Sosnowca uzbierał do tej pory zaledwie 11 punktów. Jagiellonia ma ich aż 24 i traci do lidera 4 "oczka". Dziś może odrobić 3 punkty.

REKLAMA