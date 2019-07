Inter Mediolan i lokalny rywal AC Milan chcą zbudować nowy stadion, którego koszt może wynieść łącznie ponad 1,2 miliarda euro. W środę wystąpiły do urzędników miejskich o pozwolenie na budowę obiektu na 60 tysięcy miejsc, na terenie obok legendarnego San Siro.

Legendarne San Siro zostanie zrównane z ziemią / Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

To kompleksowy projekt, który przewiduje prywatne inwestycje o wartości ponad 1,2 miliarda euro - oświadczyli przedstawiciele klubów, dodając, że jest to niezbędne, aby futbol w Mediolanie powrócił do europejskiej i światowej elity.

Nowy stadion byłby symbolem odrodzenia obu piłkarskich zespołów na Starym Kontynencie. AC Milan po raz ostatni wywalczył europejskie trofeum w 2007, a Inter - w 2010 roku. W obu przypadkach był to triumf w Lidze Mistrzów.



Oba kluby rozważają również budowę strefy rekreacyjnej "reprezentującej miejsce spotkań, które może pomieścić kibiców i turystów, 365 dni w roku i zapewniających pracę ponad 3,5 tys. osób".



Ich formalny wniosek ma na celu uzyskanie "deklaracji interesu publicznego" od gminy Mediolan. Szczegółowy projekt architektoniczny ma być ogłoszony w późniejszym terminie.



Jak dodano, wniosek do lokalnych instytucji oznacza pierwszy oficjalny krok obu klubów.



Obecny stadion Giuseppe Meazza, znany jako San Siro (pojemność 80 tys.), wymaga dużych środków na renowację. Zamiast tego kluby wolą zbudować nowy obiekt.



Piłkarzem AC Milan jest napastnik reprezentacji Polski Krzysztof Piątek.



Budowa nowego stadionu może postawić pod znakiem zapytania kwestię miejsca ceremonii otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich w 2026 roku, które zorganizują Mediolan i alpejski ośrodek narciarski Cortina d'Ampezzo.