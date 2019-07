Vital Heynen znów zaskakuje i szykuje kolejny „chytry plan”. Podobnie, jak w poprzednim sezonie wie, kiedy dać odpocząć swoim kluczowym zawodnikom. Dlatego na finałowy turniej siatkarskiej Ligi Narodów wysłał tych nieco młodszych i mniej doświadczonych zawodników. Do kadry dołączył natomiast Andrzej Wrona, który ma pomóc kolegom w walce o medale. Kluczowi zawodnicy, którzy stanowią o sile reprezentacji, są w trakcie przygotowań do docelowej imprezy sezonu. W tym roku to turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w Tokio.

