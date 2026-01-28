​Koniec przygody Igi Świątek z Australian Open. Rozstawiona z numerem drugim tenisistka przegrała z reprezentantką Kazachstanu Jeleną Rybakina 5:7, 1:6 w ćwierćfinale turnieju. Tym samym zawody rozgrywane w Melbourne pozostają jedynymi z wielkoszlemowych, których Polka nie wygrała.

Iga Świątek odpadła z Australian Open / IZHAR KHAN/AFP/East News / East News

Rybakina w ostatnim czasie prezentuje się wzrost formy. W tegorocznym Australian Open nie straciła jeszcze seta. Co więcej: w żadnym meczu nie oddała rywalce więcej niż siedem gemów.

W starciu ze Igą Świątek reprezentantka Kazachstanu momenty słabości miała tylko na samym początku. W gemie otwarcia bowiem Polce udało się przełamać rywalkę. Ta jednak natychmiast zrewanżowała się tym samym. Również w kolejnym gemie Rybakina miała problem z serwisem. Zaczęła go od 0-40 i musiała bronić trzech break pointów.

W tym momencie nastąpił koniec kłopotów Kazaszki z podaniem. Wyszła z opresji, objęła prowadzenie 2:1 i już do końca meczu nie musiała bronić break pointów. Zanotowała aż 10 asów, przy trzech Świątek. Walka gem za gem toczyła się do stanu 5:5. Rybakina następnie nawet nie straciła punktu serwując, a potem przełamała Świątek, co dało jej wygraną w secie.

Rybakina za silna na Świątek

Polka próbowała walczyć, ale w drugiej partii szybko znalazła się w kłopotach. W drugi gemie przy własnym podaniu nie wygrała piłki. Kilka minut później było już 0:3. W podopiecznej trenera Wima Fissette'a nie było widać rezygnacji. Próbowała sobie dodawać animuszu, ale Rybakina była tego dnia za dobra. Gdy wydawało się, że może właśnie teraz Świątek wróci do gry, rywalka popisywała się świetnymi zagraniami, po których piłka ledwo zahaczała o linię.

Kiedy Rybakina ponownie przełamała Świątek i uciekła na 1:5, było już praktycznie jasne, że zwycięstwa nie wypuści. Niewiele później zakończyła spotkanie asem serwisowym.

Najlepszym wynikiem Świątek w AO pozostaje półfinał, który osiągnęła w 2022 i 2025 roku. Polka ma sześć tytułów w Wielkim Szlemie - cztery we French Open i po jednym w US Open oraz Wimbledonie.

Natomiast 26-letnia zawodniczka urodzona w Moskwie największy sukces odniosła w 2022 roku, kiedy wygrała Wimbledon. W 2023 w finale AO uległa Białorusince Arynie Sabalence, wcześniej w 1/8 finału eliminując Świątek.

Historia rywalizacji Świątek z Rybakiną jest bogata i wyrównana. To było ich dwunaste spotkanie i mają teraz po sześć zwycięstw. W poniedziałkowym notowaniu rankingu Polka może spaść z drugiego na trzecie miejsce, jeśli w Melbourne najlepsza okaże się Amanda Anisimova.

W półfinale Australian Open Jelena Rybakina zagra z rozstawiona z numerem 6 Amerykanką Jessicą Pegula, która pokonała swoją rodaczkę Amandę Anisimovą (nr 4.) 6:2, 7:6 (7-1). Ten mecz w czwartek. Drugą parę półfinałową wyłoniono już we wtorek - prowadząca w rankingu Sabalenka zagra z Ukrainką Eliną Switoliną (nr 12.).

Wynik meczu 1/4 finału:

Jelena Rybakina (Kazachstan, 5) - Iga Świątek (Polska, 2) 7:5, 6:1