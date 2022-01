Rozstawiony z numerem 10. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju Australian Open. Polski tenisista na otwarcie wygrał w Melbourne z Białorusinem Jegorem Gierasimowem 6:2, 7:6 (7-3), 6:7 (5-7), 6:3.

Hubert Hurkacz / shutterstock / Shutterstock

Hurkacz po raz drugi zmierzył się ze 106. na światowej liście Gierasimowem. Pokonał go również w pierwszej rundzie ubiegłorocznej edycji innej imprezy wielkoszlemowej - US Open i wówczas wygrał 6:3, 6:4, 6:3.



Kolejnym rywalem wrocławianina na antypodach będzie 69. w rankingu ATP Francuz Adrian Mannarino.



W grze pojedynczej z Polaków wystąpią jeszcze: Iga Świątek, Magda Linette, Magdalena Fręch i Kamil Majchrzak. Cała czwórka zainauguruje występ we wtorek.