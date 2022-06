Mistrz Niemiec Bayern Monachium potwierdził, że drużynę wzmacnia Senegalczyk Sadio Mane. 30-letni napastnik podpisał z bawarską drużyną kontrakt do czerwca 2025 roku.

Transfer został ogłoszony na stronie internetowej klubu. Niektórzy spekulują, że pozyskanie piłkarza może pozwolić Bawarczykom na sprzedanie Roberta Lewandowskiego. Sadio Mane to światowa gwiazda, która uczyni Bayern i Bundesligę bardziej atrakcyjnymi. Kibice przychodzą na stadion właśnie dla takich piłkarzy - powiedział prezydent klubu Herbert Hainer.

Mane przez ostatnie 6 lat był piłkarzem FC Liverpool, z którym wygrał Ligę Mistrzów i zdobył mistrzostwo Anglii. Jest niewielu tak wybitnych graczy na takim poziomie. Jesteśmy pewni, że Sadio Mane urzeknie naszych kibiców swoim spektakularnym stylem gry. On jest ambitny i chce zdobywać kolejne trofea. Z graczami takimi jak on Bayern będzie grał o najwyższe cele - stwierdził prezes Bayernu Oliver Kahn.

Wideo youtube

Sadio od początku rozmów deklarował, że chce grać w barwach Bayernu. Wszyscy wiedzą, że dysponuje on nadzwyczajną techniką i niesamowitą mentalnością. Mane idealnie pasuje do koncepcji gry, którą reprezentuje nasz trener Julian Nagelsmann - dodał dyrektor sportowy klubu Hasan Salihamidzić.

Mane regularnie występuje też w reprezentacji Senegalu. W 2019 roku ze swoją drużyną doszedł do finału Pucharu Narodów Afryki. Łącznie Mane dla swojego kraju rozegrał 89 spotkań, w których zdobył 31 bramek. Jestem naprawdę szczęśliwy, że jestem w Bayernie. Dużo rozmawialiśmy i odczułem duże zainteresowanie ze strony klubu od samego początku, więc nie mieliśmy dużo przeszkód do pokonania. Kiedy grałem w Salzburgu, oglądałem Bayern i naprawdę polubiłem ten klub - ­powiedział Mane.

Mane swoją karierę w Europie rozpoczynał we francuskim Metz. Później grał w austriackim RB Salzburg, z którego przeszedł do angielskiego FC Southampton. Z tego klubu trafił do Liverpoolu. W jego barwach rozegrał 269 spotkań w których strzelił 120 bramek.