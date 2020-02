Zdaniem holenderskich dziennikarzy Chelsea Londyn osiągnęła porozumienie z Ajaxem w sprawie transferu Hakima Ziyecha. Marokańczyk ma trafić na Stamford Bridge za 45 milionów euro.

Hakim Ziyech / Maurice van Steen / PAP/EPA

Skrócenie zakazu transferowego dla Chelsea miało oznaczać, że The Blues ruszą na duże zakupy. Przed sezonem straciliśmy jednego z najlepszych piłkarzy w historii klubu. Musimy przeprowadzić transfery, które pozwolą nam pójść do przodu. Musimy przeprowadzić mądre ruchy - mówił niedawno Frank Lampard. Chelsea przespała jednak zimowe okno transferowe, ale zdaniem brytyjskich dziennikarzy, Frank Lampard będzie mógł przeprowadzić kilka ciekawych transferów po sezonie. Jednym z nich ma być sprowadzenie Hakima Ziyecha.

Zdaniem Telegraaf Chelsea osiągnęła z Ajaxem ustne porozumienie w tej sprawie. The Blues muszą jeszcze ustalić warunki kontraktu piłkarza, ale wiele wskazuje na to, że hitowy transfer dojdzie do skutku.

Marokańczyk może zdecydowanie usprawnić ofensywną grę zespołu. Wystarczy zaznaczyć, że w tym sezonie w lidze miał 13 asyst. Najlepsi pod tym względem w drużynie Franka Lamparda są Mason Mount, Willian i Callum Hudson-Odoi, którzy zanotowali po cztery ostatnie podania w Premier League - pisze Onet.

Część dziennikarzy z Holandii sugeruje także, że Chelsea chciałaby sprowadzić innego piłkarza Ajaxu. Kepę Arrizabalagę, który w tym sezonie spisuje się poniżej oczekiwań, zastąpić miałby bramkarz Andre Onana.