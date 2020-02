Josep Guardiola już tego lata może zostać trenerem Juventusu Turyn. Hiszpański szkoleniowiec od dawna jest łączony ze Starą Damą, ale dopiero tego lata taki transfer może stać się faktem.

Josep Guardiola / PETER POWELL / PAP/EPA

Brytyjski dziennik "The Sun" poinformował, że prezes Juventusu, Andrea Agnelli, wierzy w sprowadzenie Guardioli i już podjął starania, by to urzeczywistnić. Mistrzowie Włoch nie są bowiem zadowoleni z pracy Maurizio Sarriego, bo jego zespół jest dopiero drugi w Serie A, zaś ostatnio przegrał i z SSC Napoli, i Hellasem Werona. Włoskie media rozpoczęły już spekulacje dotyczące zwolnienia Sarriego i ewentualnego powrotu Massimiliano Allegriego.

Nadzieje Juventusu na sprowadzenie wymarzonego trenera podsycają również kiepskie wyniki Manchesteru City. Drużyna Guardioli jest wiceliderem Premier League, ale traci już 22 punkty do Liverpoolu. O obronie tytułu mistrzowskiego nikt już w Manchesterze nie marzy. To najsłabszy sezon tego zespołu, odkąd jego trenerem jest Guardiola.

Kryzys Manchesteru City jest więc sprzyjającą okolicznością dla Juventusu. Guardiola miał odejść wprawdzie dopiero w 2021 roku, a potem zdecydować czy chce pracować w innym miejscu, czy odpocząć, ale jeśli Hiszpan będzie zmęczony, to już tego lata może poszukać nowych wyzwań. Zwłaszcza, jeżeli nie uda mu się wygrać Ligi Mistrzów i odbudować gry obronnej swojego zespołu - pisze Onet.