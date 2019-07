Gerard Pique na poważnie zajął się inwestowaniem w kluby piłkarskie. Po zakupie FC Andorra stoper Barcelony zdecydował się na przejęcie Gimnastic Manresa – podaje Onet.

Gerard Pique / MARTA PEREZ / PAP/EFE

Rok temu media rozpisywały się o zakupie FC Andorra przez obrońcę Barcelony. Od tego czasu drużyna z Andory wywalczyła awans do czwartej ligi hiszpańskiej. Możliwe, że klub z Księstwa zagra w przyszłym sezonie w trzeciej lidze - wszystko przez bankructwo drużyny Reus.

Do tej pory Pique nie potrafił sobie poradzić z brakiem drużyn młodzieżowych w należącym do niego klubie. To się jednak ma zmienić po tym, jak firma piłkarza została właścicielem 80 procent akcji Gimnastic Manresa. W Manresie funkcjonują tylko drużyny młodzieżowe stąd pomysł, by zespół został przekształcony w rezerwy FC Andorra.

Pique ma zbudować nowe boiska piłkarzom i zainstalować oświetlenie.