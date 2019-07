Real Madryt jest najbardziej wartościowym klubem piłkarskim na świecie - wynika z rankingu magazynu "Forbes". "Królewskich" wyceniono na 4,24 miliarda dolarów.

"Forbes": Real Madryt najbardziej wartościowym klubem piłkarskim / STAS KOZLYUK / PAP/EPA

W zestawieniu "Forbesa" Real sklasyfikowany został na trzecim miejscu, bo uwzględniono też kluby rywalizujące w ligach futbolu amerykańskiego (NFL), baseballu (MLB), koszykówki (NBA), hokeja na lodzie (NHL), a także teamy Formuły 1 i Nascar.



Na pierwszym miejscu są rywalizujący w futbolu amerykańskim Dallas Cowboys - 5 mld dolarów. Za nimi sklasyfikowano występujących w MLB New York Yankees - 4,6 mld.



W "50" opublikowanej przez "Forbesa" znalazło się jeszcze siedem innych zespołów piłkarskich: czwarta jest Barcelona - 4,02 mld, szósty Manchester United - 3,81 mld, 17. Bayern Monachium - 3,02 mld, 25. Manchester City - 2,69 mld, 32. Chelsea Londyn - 2,58 mld, 42. Arsenal Londyn - 2,27 mld i 45. Liverpool - 2,18 mld.



Najbardziej wartościowe kluby sportowe według "Forbesa":





1. Dallas Cowboys futbol amerykański 5,00 miliardów dolarów

2. New York Yankees baseball 4,60

3. Real Madryt piłka nożna 4,24

4. Barcelona piłka nożna 4,02

5. New York Knicks koszykówka 4,00

6. Manchester United piłka nożna 3,81

7. New England Patriots futbol amerykański 3,80

8. Los Angeles Lakers koszykówka 3,70

9. Golden State Warriors koszykówka 3,50

10. New York Giants futbol amerykański 3,30

. Los Angeles Dodgers baseball 3,30

...

17. Bayern Monachium piłka nożna 3,02

25. Manchester City piłka nożna 2,69

32. Chelsea Londyn piłka nożna 2,58

42. Arsenal Londyn piłka nożna 2,27

45. Liverpool piłka nożna 2,18