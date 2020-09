Iga Świątek wygrała z rozstawioną z "15" Marketą Vondrousovą 6:1, 6:2 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open. To najlepszy wynik polskiej zawodniczki w turnieju tej rangi, który powtórzyła na początku 2020 roku w Australian Open.

Iga Świątek podczas rozgrywek w turnieju French Open pokonała czeską zawodniczkę Marketę Vondrousovą / JULIEN DE ROSA / PAP/EPA

Zajmująca 54. miejsce w rankingu WTA Iga Świątek w poprzednim sezonie zadebiutowała na kortach im. Rolanda Garrosa i dotarła do 1/8 finału. Zawodniczka z Raszyna nigdy wcześniej nie zmierzyła się z 19. na światowej liście Vondrousovą w oficjalnym meczu o stawkę. W lipcu, w czasie przerwy związanej z pandemią koronawirusa, rozegrała z nią za to mecz w turnieju pokazowym na korcie ziemnym w Pradze i wygrała w dwóch setach.

W drugiej rundzie w stolicy Francji 19-letnia Polka zmierzy się z Hsieh Su-Wei z Tajwanu lub Austriaczką Barbarą Haas.



Czeska tenisistka w ubiegłorocznej edycji paryskiego turnieju niespodziewanie dotarła aż do finału. Wynik uzyskany przez Marketę Vondrousovą w ubiegłym roku na French Open to jej największy sukces. Poza tym w Wielkim Szlemie drugą rundę przeszła dotychczas tylko dwa razy. Na tym etapie odpadła w niedawnym US Open.



Wynik meczu 1. rundy singla kobiet: Iga Świątek (Polska) - Marketa Vondrousova (Czechy, 15) 6:1, 6:2.