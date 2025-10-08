Magdalena Fręch awansowała do trzeciej rundy prestiżowego turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Wuhanie. Polka znalazła się w gronie najlepszych szesnastu tenisistek po tym, jak jej rywalka, Czeszka Karolina Muchova, skreczowała przy stanie 7:6 (7-1), 4:1 dla Fręch.

/ Shutterstock

Magdalena Fręch, obecnie 53. rakieta świata, nie najlepiej rozpoczęła środowe spotkanie. Już w pierwszym gemie została przełamana przez wyżej notowaną Karolinę Muchovą, zajmującą 22. miejsce w rankingu WTA. Polka jednak nie poddała się i w kolejnych gemach stawiała zacięty opór, choć długo nie mogła wykorzystać swoich szans na przełamanie.

Przy stanie 5:4 Muchova serwowała na zwycięstwo w pierwszym secie, ale wtedy pojawiły się u niej pierwsze problemy. Fręch zachowała zimną krew, przełamała rywalkę i doprowadziła do tie-breaka. W decydującym momencie Polka zdominowała kort, wygrywając tie-breaka aż 7-1.

W drugiej partii 27-letnia łodzianka od początku przejęła inicjatywę. Szybko przełamała Muchovą, a następnie utrzymała swoje podanie po długiej walce. Po kolejnym przełamaniu wyszła na prowadzenie 4:1. W tym momencie Czeszka poprosiła o przerwę medyczną, podczas której sprawdzano jej parametry życiowe. Ostatecznie Muchova nie była w stanie kontynuować gry i skreczowała.

Ekstremalne warunki w Wuhan

Turniej w Wuhanie rozgrywany jest w bardzo trudnych warunkach pogodowych. Wysoka temperatura i wilgotność dają się we znaki zawodniczkom.

Karolina Muchova to kolejna tenisistka, która nie dokończyła meczu z powodu problemów zdrowotnych. Wcześniej podobny los spotkał Łotyszkę Jelenę Ostapenko, która doznała udaru słonecznego.

Historyczny sukces Fręch

Wygrana z Muchovą to pierwsze zwycięstwo Magdaleny Fręch nad tą rywalką. W dwóch wcześniejszych spotkaniach górą była Czeszka. W kolejnej rundzie Polka zmierzy się z doświadczoną Niemką Laurą Siegemund, która sensacyjnie pokonała rozstawioną z numerem piątym Rosjankę Mirrę Andriejewą.

Z turniejem w Wuhanie pożegnała się już Magda Linette, przegrywając w pierwszej rundzie z Chorwatką Antonią Ruzic. W grze pozostaje natomiast Iga Świątek, która pewnie awansowała do trzeciej rundy po zwycięstwie nad Czeszką Marie Bouzkovą. W kolejnym meczu liderka polskiego tenisa zmierzy się ze Szwajcarką Belindą Bencic.