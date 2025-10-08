​Z Lublina do Holandii - w taką trasę będą mogli wybrać się w marcu przyszłego roku podróżni korzystający z Portu Lotniczego Lublin. Nowe połączenie obsłuży węgierska linia WizzAir. Funkcjonujące od grudnia 2012 roku lotnisko obsłużyło dotychczas ponad 4 mln pasażerów.

Już niedługo z Lublina polecimy do holenderskiego Maastricht (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

"Loty do Maastricht realizowane będą w poniedziałki i piątki, od 30 marca 2026 roku" - poinformował w poniedziałek w komunikacie prasowym rzecznik Portu Lotniczego Lublin Piotr Jankowski.

Trasę będzie obsługiwać węgierska linia lotnicza WizzAir.

Połączenie z Maastricht (miasto położone na południu Holandii) ma spełnić oczekiwania nie tylko turystów, ale też osób pracujących czy odwiedzających rodzinę w krajach Beneluksu. "To bardzo dobra wiadomość zarówno dla mieszkańców naszego regionu, jak i całej Polski wschodniej, którym zależy na dotarciu do Niderlandów. Z tego miejsca na styku granic kilku krajów można w zaledwie kilkadziesiąt minut dotrzeć do Belgii czy Niemiec" - podkreśla prezes Portu Lotniczego Lublin Krzysztof Matuszczyk, cytowany w informacji.

13 lat lubelskiego aeroportu

Lubelskie lotnisko obsługuje loty m.in. do Rzymu, Splitu, Londynu, Dublina, Barcelony, a także do Gdańska i Warszawy. W grudniu uruchomione zostaną zimowe połączenia czarterowe - od 22 grudnia br. do 16 marca 2026 r. pasażerowie będą mogli skorzystać z bezpośrednich lotów do Sharm el-Sheikh w Egipcie.

W połowie września Port Lotniczy Lublin obsłużył czteromilionowego pasażera. Rekordowym miesiącem w niespełna 13-letniej historii lotniska był sierpień tego roku, gdy lotnisko obsłużyło ponad 61 tys. osób i zrealizowało 626 operacji lotniczych. Było to o 7 proc. pasażerów i 30 proc. operacji więcej niż w analogicznym miesiącu 2024 r.

W ub.r. lotnisko obsłużyło blisko 426 tys. pasażerów, o ok. 27 tys. więcej niż rok wcześniej. Rekordowy był wówczas sierpień, kiedy przez terminal przewinęło się 57 tys. podróżnych.

Port Lotniczy Lublin w 2024 r. odnotował 15,5 mln zł przychodów, o 32 proc. więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie strata wyniosła 51,4 mln zł. Zarząd lotniska ocenił w sprawozdaniu, że sytuacja majątkowo-finansowa spółki jest stabilna.

Obciążeniem finansowym dla portu są m.in. koszty obsługi obligacji wyemitowanych jeszcze na budowę lotniska, na co w 2024 r. przeznaczono blisko 24 mln zł. Ponadto wpływ na wyniki finansowe miały także przeprowadzone inwestycje. W listopadzie ub.r. otwarto tam terminal cargo o powierzchni blisko 2 tys. m kw., którego budowa wraz z infrastrukturą i wyposażeniem kosztowała 20 mln zł. Od lutego na lubelskim lotnisku funkcjonują dwie nowe linie skanerów tomograficznych CT do prześwietlania bagaży zakupione za 6 mln zł.

Lotnisko w Lublinie oddano do użytku w 2012 r. Ma status lotniska międzynarodowego i może obsługiwać samoloty wielkości Boeinga 767 czy Airbusa A310.

Port Lotniczy Lublin jest spółką akcyjną, której wyłącznymi akcjonariuszami są jednostki samorządu terytorialnego: gmina Lublin, województwo lubelskie, gmina miejska Świdnik i powiat świdnicki.