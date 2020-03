Remisem 4:4 zakończył się mecz KGHM Zagłębia Lubin z Lechią Gdańsk. Z trybun to spotkanie oglądało niewiele ponad dwa tysiące kibiców.

Radość piłkarzy KGHM Zagłębie Lubin po strzeleniu gola z rzutu karnego przez Filipa Starzyńskiego / Maciej Kulczyński / PAP



Lechia zagrała w mocno zmienionym składzie w porównaniu do ostatniego meczu z Legią Warszawa. Na ławce rezerwowych usiedli m.in. Jarosław Kubicki, Karol Fila oraz Portugalczyk Flavio Paixao. W Zagłębiu natomiast zabrakło Bartosza Kopacza, który od lipca będzie zawodnikiem zespołu z Gdańska.



Pierwsi bramce rywala zagrozili gospodarze, kiedy z rzutu wolnego uderzył Filip Starzyński. Piłka zmierzała w górny róg bramki, ale Dusan Kuciak popisał się świetną paradą. Dwie minuty później zaatakowała po raz pierwszy Lechia i było 1:0. Po rzucie wolnym piłka trafiła do Conrado, który mierzonym strzałem z pola karnego nie dał szans Dominikowi Hładunowi.



Po stracie gola lubinianie nacierali i w końcu doprowadzili do remisu. Po dośrodkowaniu Jewgienija Baszkirowa w polu karnym Sasa Balic przepchnął jednego z rywali i strzałem głową trafił do siatki.



W kolejnych minutach nadal nie było nudno. Zagłębie miało optyczną przewagę, częściej gościło na połowie rywali, a ci wyprowadzali groźne kontrataki. Po jednym z nich piłka trafiła w rękę w polu karnym Lubomira Guldana i po analizie wideo sędzia Paweł Gil podyktował rzut karny, który na gola zamienił Łukasz Zwoliński.



Nieco ponad kwadrans później sytuacja się powtórzyła, ale pod bramką Lechii. Piłka trafiła w rękę Tomasza Makowskiego i po analizie wideo arbiter ponownie podyktował rzut karny. Do piłki podszedł Filip Starzyński i było 2:2. Minęła minuta i znów goście prowadzili. Lewą stroną przedarł się w obrębie pola karnego Conrado, dograł do Jaroslava Mihalika i Hładun był bez szans.





Radość piłkarzy Lechii Gdańsk po strzeleniu gola przez Conrado / Maciej Kulczyński / PAP



Po zmianie stron Lechia podchodziła wyżej do Zagłębia, ale nadal to ci drudzy nacierali. I szybko mogli doprowadzić do remisu, ale najpierw Kuciak zdołał odbić strzał Bartosza Białka, a później nie pozwolił na oddanie strzału Sasy Zivcowi.



Jak się trafia, kilka chwil później ponownie pokazała Lechia. Po kontrataku Mihalik był sam w polu karnym i wydawało się, że nic nie może zdziałać. Słowak zdecydował się na indywidualną akcję, "zakręcił" Guldanem i strzałem w długi róg strzelił swoją drugą bramkę.



Cztery minuty później było już tylko 3:4. Starzyński zdecydował się na strzał z kilkunastu metrów, piłka odbiła się po drodze od jednego z obrońców gości i zmylony Kuciak był bez szans.



Z czasem tempo gry zaczęło spadać i było widać po piłkarzach, że włożyli w grę bardzo dużo sił. Ponownie spotkanie ożywiło się po golu Białka. W ogromnym zamieszaniu młody napastnik Zagłębia odnalazł się najlepiej i z kilku metrów posłał piłkę pod poprzeczkę.



Lubinianie ponownie rzucili się do ataku, spychając Lechię do głębokiej defensywy. Gdyby nie Kuciak i jego skuteczne interwencje, to Zagłębie mogło sięgnąć po trzy punkty, a tak musiało zadowolić się tylko jednym.

Dusan Kuciak / Maciej Kulczyński / PAP





KGHM Zagłębie Lubin - Gdańsk 4:4 (2:3).



Bramki: 0:1 Conrado (4), 1:1 Sasa Balic (16-głową), 1:2 Łukasz Zwoliński (23-karny), 2:2 Filip Starzyński (40-karny), 2:3 Jaroslav Mihalik (41), 2:4 Jaroslav Mihalik (55), 3:4 Filip Starzyński (59), 4:4 Bartosz Białek (83).



Żółta kartka - KGHM Zagłębie Lubin: Lubomir Guldan, Sasa Zivec, Dominik Jończy, Jakub Tosik. Lechia Gdańsk: Kristers Tobers, Tomasz Makowski, Łukasz Zwoliński.



Sędzia: Paweł Gil (Lublin).

Widzów: 2 311.



KGHM Zagłębie Lubin: Dominik Hładun - Alan Czerwiński, Dominik Jończy (81. Jakub Tosik), Lubomir Guldan, Sasa Balic - Sasa Zivec (81. Patryk Szysz), Dejan Drazic, Jewgienij Baszkirow, Filip Starzyński, Damjan Bohar - Bartosz Białek.



Lechia Gdańsk: Dusan Kuciak - Rafał Kobryń, Michał Nalepa, Mario Maloca, Rafał Pietrzak - Jaroslav Mihalik (70. Omran Haydary), Patryk Lipski, Kristers Tobers (46. Jarosław Kubicki), Tomasz Makowski, Conrado (77. Kenneth Saief) - Łukasz Zwoliński.