Jagiellonia Białystok nie walczyła w tym sezonie o wysokie cele. Zespół w zakończonym właśnie sezonie Ekstraklasy zajął dopiero 14. lokatę. Jednak to właśnie w barwach „Jagi” występowało dwóch piłkarzy, którzy zdobyli w lidze najwięcej bramek. Królem Strzelców został Marc Gual. Drugie miejsce w klasyfikacji wywalczył Jesus Imaz.

Jesus Imaz / Artur Reszko / PAP

Duet hiszpańskich napastników zdobył łącznie dla Jagiellonii 30 bramek! 16 trafień zanotował Marc Gual, a 14 Jesus Imaz.

Dla Guala to był drugi sezon na naszych boiskach. Hiszpan trafił do "Jagi" z ligi ukraińskiej wiosną zeszłego roku. Zdążył wtedy zagrać w 7 spotkaniach, ale strzelił 3 gole. Teraz rozegrał w Białymstoku już pełny sezon. 16 bramek w 34 kolejkach sezonu to może nie jest bardzo dobry wynik, ale nikt w Ekstraklasie nie zdobył więcej goli.

Atak Jagiellonii uzupełniał o wiele bardziej ograny na naszych boiskach Jesus Imaz. 32-latek zaczynał w Polsce od gry w Wiśle Kraków, a w "Jadze" gra od stycznia 2019 roku. Łącznie dla białostockiej drużyny strzelił już 55 bramek. W minionym sezonie zanotował 14 trafień.

Hiszpański duet napastników zdobył dla Jagiellonii blisko 70 procent wszystkich goli. Trudno jednak marzyć o dobrym miejscu w tabeli, gdy traci się tyle bramek, co klub z Podlasia. W całym sezonie tylko w pięciu spotkaniach Jagiellonia nie straciła bramki! Zdobyła zresztą w tych spotkaniach aż 13 punktów. Zatem drogą do sukcesu będzie ustabilizowanie gry w defensywie.

Pytanie, jak będą rozkładały się akcenty w ataku "Jagi" już w kolejnym sezonie, bo Gual latem przeprowadzi się do Legii Warszawa. Hiszpan to pierwszy Król Strzelców w naszej lidze od 6 lat, który nie zdołał dojść do granicy 20 trafień. W sezonie 2016/2017 po 18 trafień mieli Portugalczyk Marco Paixao i Marcin Robak. W XXI wieku tylko trzykrotnie najlepszy strzelec Ekstraklasy miał mniej bramek od Guala. W sezonie 2006/2007 15 goli zgromadził Piotr Reiss. W rozgrywkach 2010/2011 i 2012/2013 po 14 bramek strzelili Tomasz Frankowski i Robert Demjan.

W zakończonych właśnie rozgrywkach tylko 9 piłkarzy zdołało dojść lub pokonać barierę 10 trafień. Z grona polskich zawodników najskuteczniejszy był Kamil Grosicki - 13 bramek. Zaskakująco dobry sezon zanotował pod tym względem pomocnik Korony Kielce Jakub Łukowski. 12 goli to zdecydowanie jego najlepszy wynik w karierze. Co więcej, piłkarz zdobywał bramki, które przekładały się na punktu. Bez jego trafień Kielczanie spadliby z Ekstraklasy.

Klasyfikacja strzelców Ekstraklasy w sezonie 2022/2023:

16 goli - Marc Gual (Jagiellonia)

14 - Jesus Imaz (Jagiellonia)

13 - Kamil Grosicki (Pogoń)

12 - Jakub Łukowski (Korona), Josue (Legia)

11 - Mikael Ishka (Lech)

10 - Bartłomiej Pawłowski (Widzew), John Yeboah (Śląsk), Bartosz Nowak (Raków)