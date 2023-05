Tuż po zakończeniu ostatniego meczu ligowego sezonu Legia Warszawa poinformowała, że Josue zostaje w klubie na kolejnych 12 miesięcy. Portugalczyk był najjaśniejszym punktem drużyny. Przedłużenie umowy z piłkarzem było w klubie traktowane priorytetowo.

Josue Pesqueira zostaje w Legii Warszawa / PAP

Josue Pesqueira trafił do Legii w lipcu 2021 roku z izraelskiego Hapoelu Beer-Szewa. Sezon 2021/22 był dla klubu wyjątkowo nieudany, ale akurat na grę Portugalczyka nikt nie narzekał. W Ekstraklasie zgromadził aż 15 asyst. Potrafił podać piłkę w niekonwencjonalny sposób, uderzyć z dystansu, dośrodkować.

W zakończonych dopiero co rozgrywkach w dużej mierze to właśnie Josue pozwolił Legii wrócić na ligowe podium i zdobyć wicemistrzostwo. Co prawda zanotował skromne 6 asyst, ale dołożył do swojego dorobku aż 12 bramek, które przełożyły się na konkretny dorobek punktowy.

Portugalczyk był architektem zwycięstwa nad Jagiellonią 5:2. W tym spotkaniu skompletował hat-tricka.