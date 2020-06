Legia Warszawa pokonała na wyjeździe Wisłę Kraków 3:1 (0:1) w ostatnim meczu 28.kolejki Ekstraklasy. Dzięki temu utrzymała 8-punktową przewagę nad wiceliderem tabeli czyli Piastem Gliwice. Aż w 7 meczach drużyny, które prowadziły do przerwy, nie zdobyły ostatecznie kompletu punktów.

Mecz Arka Gdynia - Śląsk Wrocław / Adam Warżawa / PAP

Legia Warszawa wygrała w Krakowie z Wisłą 3:1, choć do przerwy przegrywała. Bramkę dla Białej Gwiazdy strzelił Łukasz Burliga. Po przerwie grę ożywiło wejście Mateusza Cholewiaka. Dwie bramki strzelił Tomas Pekhart, a jedną dołożył Valerian Gvilia. Pozycję wicelidera utrzymuje Piast. Piłkarze Waldemara Fornalika do przerwy przegrywali z Koroną Kielce 0:1, ale Kielczanie przez ponad godzinę grali w dziesiątkę i po przerwie zapłacili za to wysoką cenę. Gliwiczanie odrobili bowiem straty z nawiązką i wygrali 2:1.

Na podium wdrapała się Pogoń Szczecin po zwycięstwie 1:0 nad Cracovią. Jedyną bramkę w tym spotkaniu strzelił Kamil Drygas. Piłkarz w lipcu zerwał więzadła krzyżowe. Do gry wrócił dopiero teraz po przerwie spowodowanej epidemią i już w swoim drugim meczu po kontuzji zapewnił drużynie komplet punktów. "Pasy" za to nie potrafią wyjść z kryzysu. Licznik kolejnych porażek wskazuje już 6 meczów.

Z podium spadł Śląsk Wrocław, który w nie wywiózł nawet punktu z Gdyni. Piłkarze z Wrocławia długo prowadzili z Arką po rzucie karnym Michała Chrapka. W 82. minucie wyrównał Adam Danch, a w doliczonym czasie gry gospodarze zdobyli zwycięskiego gola. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego piłka trafiła w rękę obrońcy Śląska - Puerto. Sędzia skorzystał z wideoweryfikacji i podyktował rzut karny. Strzał Marko Vejinovicia odbił Matus Putnocky, ale przy dobitce nie miał szans.

Legia prowadzi w tabeli z 57 punktami na koncie. Piast ma 49 punktów, a Pogoń 44. Śląsk i Lech Poznań zgromadziły po 43 punkty.

Remisy drużyn ze środka tabeli

Kompletu punktów nie udało się zdobyć sporej grupie drużyn ze środka tabeli, które ciągle balansują pomiędzy grupą mistrzowską i spadkową. Zagłębie Lubin nie utrzymało dwubramkowego prowadzenia z Lechem Poznań i mecz zakończył się remisem 3:3. Jagiellonia Białystok odrobiła z kolei dwie bramki straty i zremisowała w Wisłą Płock 2:2. Wynikiem 1:1 zakończyło się spotkanie Rakowa Częstochowa z ŁKS-em.

Raków jest teraz 9. w tabeli i ma 38 punktów. Jagiellonia, która jako ostatnia ma na razie miejsce w grupie mistrzowskiej zgromadziła 41 punktów. 42 punkty mają Cracovia i Lechia Gdańsk. Pod kreską - za Rakowem znajdują się Zagłębie, Górnik Zabrze, który zremisował 2:2 z Lechią oraz Wisła Płock. Te drużyny mają po 37 punktów.

Tabelę zamyka ŁKS (21 punktów). Przed nim Arka Gdynia (28), Korona Kielce (29) oraz Wisła Kraków (31).

Najbliższe mecze już we wtorek i środę. To będzie 29., ligowa kolejka. Przedostatnia przed podziałem na grupy Emocji nie powinno zabraknąć. Tak przedstawia się plan najbliższych spotkań:

Wtorek:

Lechia Gdańsk -Cracovia (18:00)

Piast Gliwice - Górnik Zabrze (18:00)

Zagłębie Lubin -Korona Kielce (20:30)

Lech Poznań - Pogoń Szczecin (20:30)

Środa:

Wisła Kraków -Raków Częstochowa (18:00)

Wisła Płock - Śląsk Wrocław (18:00)

Legia Warszawa - Arka Gdynia (20:30)

ŁKS - Jagiellonia (20:30)