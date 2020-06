Wczoraj Robert Lewandowski strzelił 30. gola w sezonie. Polak przyczynił się do zwycięstwa Bayernu Monachium nad Bayerem Leverkusen (4:2). Napastnika po meczu chwalił Alphonso Davies.

Thomas Mueller i Robert Lewandowski cieszą się z gola Bayernu

Lewandowski po raz trzeci w swojej karierze ukończy sezon z minimum 30. trafieniami na koncie. Do końca sezonu jeszcze cztery kolejki, więc Polak ma czas na wyśrubowanie jeszcze lepszego wyniku. Wiedzą o tym koledzy z jego zespołu.

Lewy to napastnik klasy światowej. Udowadnia to w każdym meczu i za każdym razem. Cieszymy się, że mamy go w drużynie i że jest w tak dobrej formie - mówi po spotkaniu z Leverkusen cytowany przez Onet Alphonso Davies.

Bayern Monachium wygrał z Bayerem Leverkusen 4:2.



Jak wylicza portal, we wszystkich rozgrywkach Lewandowski zdobył już 44 bramki. "Lewy" nie zagra jednak w spotkaniu z Borussią Moenchengladbach, bo w meczu z Leverkusen otrzymał piątą żółtą kartę w tym sezonie.

Bayer Monachium jest obecnie liderem Bundsligi. Druga Borussia Dortmund traci do lidera siedem punktów.

