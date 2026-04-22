Jarred Shaw, amerykański koszykarz z bogatą, międzynarodową karierą, odsiaduje wyrok w indonezyjskim więzieniu za posiadanie żelków z konopiami. Zmagając się z poważną chorobą, apeluje o pomoc i międzynarodową interwencję, podkreślając, że pobyt za kratami zagraża jego zdrowiu i życiu.

Amerykański koszykarz Jarred Shaw, skazany w Indonezji za posiadanie żelków z konopiami, apeluje o pomoc z powodu pogarszającego się stanu zdrowia i choroby Leśniowskiego-Crohna.

Mężczyzna znacznie schudł, a największym problemem są nawracające infekcje przewodu pokarmowego.

Jarred Shaw, 35-letni koszykarz z Teksasu, który przez lata występował w 20 klubach na całym świecie, od grudnia ubiegłego roku przebywa w indonezyjskim więzieniu. Został skazany na 26 miesięcy pozbawienia wolności za posiadanie 132 żelków z konopiami indyjskimi.

Mężczyzna nie ukrywa, że przywiózł je do Indonezji, ale - jak podkreśla - używał ich wyłącznie w celach medycznych, by łagodzić objawy choroby Leśniowskiego-Crohna, przewlekłego schorzenia układu pokarmowego.

"Mój stan zdrowia się pogarsza"

Koszykarz alarmuje, że warunki panujące w więzieniu w Tangerang mają katastrofalny wpływ na jego zdrowie. Próbuję po prostu wrócić do rodziny, do mamy. Mój stan zdrowia się pogarsza, a pobyt w więzieniu w niczym nie służy Indonezji, zwłaszcza w kontekście mojej choroby Leśniowskiego-Crohna. Bardzo przepraszam za złamanie prawa. Nie lekceważę tego, ale jednocześnie muszę dbać o swoje zdrowie - mówi w rozmowie z agencją Reutera.

Sportowiec przyznaje, że w ostatnich miesiącach znacznie schudł, a największym problemem są nawracające infekcje przewodu pokarmowego. Indonezyjskie władze zapewniają, że Amerykanin otrzymuje odpowiednią pomoc i wkrótce ma zostać przewieziony do szpitala w Dżakarcie.

Wsparcie i nadzieja na przedterminowe zwolnienie

W walce o przedterminowe zwolnienie Amerykanina wspiera adwokat Donte West, który sam spędził trzy lata w więzieniu w Kansas za przestępstwa narkotykowe, zanim sąd uchylił jego wyrok. Od czasu wyjścia na wolność prawnik prowadzi kampanię na rzecz osób skazanych za podobne przestępstwa i reprezentował Jarreda Shawa podczas procesu w Indonezji.

West liczy, że sprawa koszykarza zakończy się podobnie jak przypadki innych Amerykanów zatrzymanych za posiadanie marihuany leczniczej - nauczyciela Marca Fogela i złotej medalistki olimpijskiej Brittney Griner, którzy zostali ostatecznie uwolnieni z rosyjskich więzień.