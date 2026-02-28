Użytkownicy systemu Blik mogą napotkać trudności podczas realizacji płatności zbliżeniowych - informował w sobotę operator systemu, spółka Polski Standard Płatności (PSP). Jak przekazano w komunikacie opublikowanym na platformie X, problemy mają charakter techniczny i leżą po stronie dostawcy usługi. Na szczęście, szybko udało się je zażegnać.

Problemy z płatnościami zbliżeniowymi Blik (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

O awarii poinformowano w sobotę po południu.

PSP zapewniało, że trwają prace nad jak najszybszym przywróceniem pełnej dostępności płatności zbliżeniowych. Jednocześnie operator podkreśla, że pozostałe funkcje Blika, takie jak płatności online czy wypłaty z bankomatów, działają bez zakłóceń.

Przed godz. 15:00 przekazano, że użytkownicy Blika nie powinni mieć już problemów z realizacją płatności zbliżeniowych. Wszystkie usługi działają bez zakłóceń.

Blik to jeden z najpopularniejszych systemów płatności mobilnych w Polsce.

Za jego rozwój odpowiada spółka Polski Standard Płatności, której udziałowcami są największe banki w kraju oraz Mastercard.

W 2025 roku użytkownicy Blika zrealizowali 2,9 miliarda transakcji o łącznej wartości 441,5 miliarda złotych.