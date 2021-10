Nasi skoczkowie mają za sobą próbę generalną przed startem zimowego sezonu. Były nią Mistrzostwa Polski na średniej krokwi w Zakopanem. W czwartek rywalizację indywidualną wygrał Piotr Żyła. Zaś w piątkowej rywalizacji drużynowej najlepszy okazał się pierwszy zespół Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego. Z bardzo dobrej strony w obu konkursach zaprezentowali się młodzi skoczkowie. Niepokoić może natomiast dyspozycja na progu sezonu Kamila Stocha.

Kamil Stoch / Grzegorz Momot / PAP

W czwartkowym konkursie najlepszy okazał się Piotr Żyła, który skoczył 103,5 i 106 metrów. Wicemistrzem kraju został Klemens Murańka. Na trzecim miejscu ex aequo znaleźli się Dawid Kubacki i Tomasz Pilch. Trzeci po pierwszej serii, a ostatecznie siódmy był Kamil Stoch, który przyznał po konkursie, że poziom zawodów był bardzo wysoki, a wygrana Żyły go nie zaskoczyła.

Piotrek już od dłuższego czasu wyraźnie zostawia nas z tyłu, więc nie wątpiłem, że to on zdobędzie złoto. Ja natomiast jestem zadowolony ze startu, ponieważ te dwa konkursowe skoki (100 i 101,5 metrów) dały mi sporą dawkę optymizmu po bardzo trudnym pod każdym względem tygodniu- przyznał Kamil Stoch.

Dobra forma młodych skoczków

Dobrze wypadli natomiast młodzi skoczkowie. 18-letni Jan Habdas wygrał w czwartek serię próbną, a w konkursie był szósty. Natomiast 16-stoletni Klemens Joniak wszedł wczoraj do najlepszej dziesiątki i przeskoczył kilku kadrowiczów.

Można zatem myśleć o tych skoczkach w kontekście występu w pierwszej reprezentacji, choć jeszcze nie na zawody Pucharu Świata w Niżnym Tagile, ale np. w Wiśle, gdzie Polacy będą mogli wystawić więcej skoczków. Teraz młodych zawodników czekają treningi.

Będą oni trenować z resztą zawodników, która nie pojedzie do Niżnego Tagiłu i do Kuusamo i jak ktoś będzie dużo lepiej skakać, to niewykluczone, że dostanie szansę. - przyznał Michal Doleżal trener naszej reprezentacji.

W konkursie drużynowym wygrali zawodnicy z Wisły

Młodzież dobrze zaprezentowała się również w piątkowym konkursie drużynowym. W nim najlepszy okazał się pierwszy zespół Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego, który obronił tytuł. W zawodach, które rozegrano na zakopiańskiej średniej krokwi (HS-105) wystartowało 10 zespołów.

W skład mistrzowskiej drużyny MP weszli: Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek, Tomasz Pilch i Piotr Żyła. Stopnie podium w porównaniu do ubiegłego roku zamieniły zespoły zakopiańskich klubów AZS i Towarzystwa Sportowego Wisła. Tym razem srebro wywalczyli reprezentanci TS wyprzedzając "akademików" o półtora punktu.

Letni rekord zmodernizowanej Średniej Krokwi ustanowił Klemens Murańka (TS Wisła Zakopane) skacząc na odległość 108 metrów. Chwilę wcześniej rekordzistą był Pilch (107,5 m).

Start sezonu Pucharu Świata 20 listopada w Niżnym Tagile. Pierwszy konkurs w Polsce 4 grudnia na skoczni w Wiśle Malince.