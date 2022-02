1339 nastolatków chciało w ubiegłym roku popełnić samobójstwo. Tak wynika z danych Komendy Głównej Policji. To mrożący krew w żyłach rekord. W reakcji na te dane w mediach społecznościowych swój numer z ofertą pomocy młodym ludziom opublikował Cezary Podraza, były mistrz świata w kickboxingu. "To nie był wyraz bezsilności, a raczej wiary w to, że może się udać i pomóc chociaż jednej osobie. To są udowodnione i zapisane statystyki, a ile jest tych przypadków o których nikt nie wie" – mówi Cezary Podraza, z którym o pomyśle pomocy młodym osobom w walce z depresją rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.

