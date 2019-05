Selekcjoner biało-czerwonych Jerzy Brzęczek wysłał powołania na czerwcowe zgrupowanie kadry. W meczach z Macedonią i Izraelem będzie mógł korzystać z 28 piłkarzy. Wśród powołanych są także młodzi zawodnicy: Dawid Kownacki, Sebastian Szymański i Robert Gumny. Cała trójka miała pierwotnie trafić do kadry U21, która będzie się szykować do młodzieżowych mistrzostw Europy.

Selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek / Leszek Szymański / PAP

Powołania dla Dawida Kownackiego, Sebastiana Szymańskiego i Roberta Gumnego nie oznaczają, że całej trójki zabraknie w kadrze Czesława Michniewicza we Włoszech na młodzieżowym Euro. Zapewne ci zawodnicy dołączą do drużyny U21 po zakończeniu zgrupowania naszej pierwszej reprezentacji.

Po raz pierwszy u Brzęczka będzie mógł zagrać Maciej Rybus. Lewy obrońca przez długi czas był podstawowym wyborem Adama Nawałki, ale z powodu powtarzających się kontuzji nie zdążył jeszcze zagrać w kadrze za kadencji nowego trenera. Od kwietnia Rybus regularnie gra w Lokomotiwie Moskwa i na pewno będzie ważny wzmocnieniem kadry.

W porównaniu do marcowych powołań, brakuje z kolei Jakuba Błaszczykowskiego. Jego absencja związana jest z kontuzją, przez którą skrzydłowy opuścił także ostatnie mecze w piłkarskiej Ekstraklasie. Poza tym w kadrze nie ma także Szymona Żurkowskiego z Górnika Zabrze, który jest jednym z liderów drużyny U21. Zmiany w drużynie narodowej w porównaniu do marcowych meczów eliminacyjnych są zatem co najwyżej kosmetyczne.

Polacy w czerwcu raz zagrają na wyjeździe a raz u siebie. 7 czerwca zagramy w Skopje z Macedonią Północną. Trzy dni później na PGE Narodowym podejmiemy reprezentację Izraela. Obie drużyny we wcześniejszych spotkaniach zgromadziły po 4 punkty. Polska po dwóch zwycięstwach jest liderem grupy eliminacyjnej.

Bramkarze: Łukasz Fabiański (West Ham), Łukasz Skorupski (Bologna), Wojciech Szczęsny (Juventus);

Obrońcy: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszyński (Sampdoria), Thiago Cionek (SPAL), Kamil Glik (Monaco), Robert Gumny (Lech Poznań), Marcin Kamiński (Fortuna Duesseldorf), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa), Michał Pazdan (Ankaragucu), Arkadiusz Reca (Atalanta), Maciej Rybus (Lokomotiw)

Pomocnicy: Przemysław Frankowski (Chicago Fire), Jacek Góralski (Łudogorec Razgrad), Kamil Grosicki (Hull), Damian Kądzior (Dinamo Zagrzeb), Mateusz Klich (Leeds), Grzegorz Krychowiak (Lokomotiw Moskwa), Karol Linetty (Sampdoria), Damian Szymański (Achmat Grozny), Sebastian Szymański (Legia), Piotr Zieliński (Napoli)

Napastnicy: Dawid Kownacki (Fortuna), Robert Lewandowski (Bayern), Arkadiusz Milik (Napoli), Krzysztof Piątek (Milan)