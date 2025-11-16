Reprezentacja Polski koszykarek odniosła drugie zwycięstwo w kwalifikacjach do mistrzostw Europy 2027. W Sosnowcu Biało-Czerwone pokonały Rumunię aż 86:41, umacniając się na pozycji lidera grupy C.

/ Jarek Praszkiewicz / PAP

Polska rozgromiła Rumunię 86:41 w kwalifikacjach do Eurobasketu 2027.

To drugie zwycięstwo Polek, które prowadzą w grupie C.

Najwięcej punktów zdobyła Kamila Borkowska (19).

Kolejny mecz już we wtorek z Cyprem w Sosnowcu.

Więcej ciekawych informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

W meczu rozegranym w Sosnowcu polskie koszykarki od samego początku narzuciły rywalkom swoje warunki gry. Już po pierwszej kwarcie prowadziły 26:8, a do przerwy różnica wynosiła 24 punkty (39:15). Drużyna trenera Karola Kowalewskiego dominowała zarówno w ataku, jak i w obronie, nie pozwalając Rumunkom na rozwinięcie skrzydeł.

Najwięcej punktów dla Polski zdobyły Kamila Borkowska (19), Anna Makurat (13) i Magdalena Szymkiewicz (12). Po stronie Rumunii najskuteczniejsza była Katy Amanu (11 punktów).

Sytuacja w grupie i kolejne mecze

To drugie zwycięstwo Polek w kwalifikacjach - w pierwszym meczu pokonały na wyjeździe Słowację 62:55. Dzięki temu prowadzą w tabeli grupy C. Kolejne spotkanie rozegrają już we wtorek, ponownie w Sosnowcu, a ich rywalkami będą koszykarki z Cypru.

Przed meczem z Rumunią kontuzji uda doznała Julia Niemojewska. Jej miejsce w składzie zajęła Martyna Pyka z MB Zagłębie Sosnowiec. W trakcie meczu urazu doznała także Klaudia Gertchen, która musiała opuścić parkiet.

Przed rozpoczęciem spotkania specjalną pamiątkową koszulkę otrzymała Agnieszka Skobel, która zakończyła karierę reprezentacyjną po 160 rozegranych meczach i zdobyciu 1152 punktów dla Polski.

System kwalifikacji do Eurobasketu

W pierwszej fazie eliminacji do mistrzostw Europy 2027 bierze udział 27 drużyn podzielonych na siedem grup. Do kolejnej rundy awansują po dwie najlepsze ekipy z każdej grupy oraz trzy zespoły z trzecich miejsc z najlepszym bilansem. Druga faza eliminacji rozpocznie się w marcu 2026 roku i dołączą do niej czołowe drużyny Europy oraz gospodarz przyszłorocznych mistrzostw świata - Niemcy.